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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۶

سیاستمدار اوکراینی: ناتو دنبال کشاندن اروپا به جنگ علیه روسیه است

سیاستمدار اوکراینی: ناتو دنبال کشاندن اروپا به جنگ علیه روسیه است

یک سیاستمدار اوکراینی اعلام کرد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) دنبال کشاندن اروپا به جنگ علیه روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ویکتور مدودچوک، رئیس جنبش «اوکراین دیگر» گفت که اروپا در سناریویی مشابه درگیری اوکراین به سوی رویارویی با روسیه سوق داده می‌شود.

وی افزود: سناریوی اوکراینی در روند آماده‌سازی اروپا برای جنگ با روسیه به‌وضوح مشهود است و ناتو عامل اصلی کشاندن کشورهای اروپایی به جنگ و سازوکار نظامی‌سازی آنهاست.

روابط روسیه و اروپا پس از شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. مسکو، بروکسل و دیگر پایتخت های اروپایی را به کارشکنی در مذاکرات صلح اوکراین متهم کرده است.

روسیه، نزدیک شدن سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به مرزهای خود را یکی از دلایل اصلی انجام عملیات ویژه در شرق اوکراین اعلام کرد.

کد مطلب 6962041

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