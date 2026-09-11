کیوان خسروآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و ضبط چند رشته تور ماهیگیری غیرمجاز در محدوده رودخانه سد زمکان خبر داد و اظهار کرد: این تورها در جریان گشت و پایش مأموران یگان حفاظت محیط زیست کشف و جمع‌آوری شد.

وی افزود: حضور سریع و به‌موقع محیط‌بانان در محل موجب شد تورهای ماهیگیری پیش از انجام هرگونه صید غیرمجاز جمع‌آوری و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دالاهو با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی و ذخایر ارزشمند آبزیان تصریح کرد: استفاده از تورهای ماهیگیری غیرمجاز از جمله تخلفاتی است که می‌تواند زمینه صید بی‌رویه و آسیب به جمعیت آبزیان و اکوسیستم‌های آبی را فراهم کند.

خسروآبادی خاطرنشان کرد: گشت، کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت و منابع آبی شهرستان دالاهو به صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف زیست‌محیطی و صید غیرمجاز مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری مردم و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست گفت: همراهی مردم و گزارش موارد تخلف به محیط‌بانان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از تخلفات و حفاظت از منابع طبیعی و آبزیان منطقه داشته باشد.