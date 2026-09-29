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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۰

نوزادان هم صاحب آلبوم موسیقی شدند؛ «چهار دست‌وپا» به بازار آمد

نوزادان هم صاحب آلبوم موسیقی شدند؛ «چهار دست‌وپا» به بازار آمد

آلبوم «چهار دست‌وپا» عنوان یکی از تازه ترین محصولات در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر ویژه گروه سنی نوزادان و نوپایان توسط گروه «آدمک» منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «چهار دست‌وپا» نام یکی از جدیدترین آلبوم های حوزه موسیقی ویژه گروه سنی نوزادان و نوپایان است که این روزها توسط گروه موسیقی «آدمک» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

مهدی امینی و هانیه نیرو خوانندگان، پگاه مصطفایی نوازنده ریکوردر، یاسمین کیمیاوی نوازنده ابوا، هانیه نیرو تنظیم ترانه ها و نوازنده گیتار، مستانه حکیمی نوازنده سنتور، مانی بیات طراحی و تولید صدا و نوازنده سه تار، نیکو درگاهی نوازنده تمبک، نسترن کیمیاوی مدیر هنری و اجرایی، پدرام تنعمی طراح و گرافیست گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است:

آلبوم پیش‌رو مجموعه‌ای از بازی‌های موسیقایی ویژه نوزادان و نوپایان است که برای اجرا توسط والدین و مربیان کودک طراحی شده است. هر قطعه بر پایه‌ بازی حرکتی، آوازی یا نوازشی شکل گرفته و موسیقی در آن به بستری برای تعامل و تقویت رشد حسی - حرکتی کودک تبدیل می‌شود.

در تنظیم آثار، سادگی در کنار تنوع سازبندی و رنگ‌های صوتی قرار گرفته تا فضایی پویا و متمرکز و متناسب با ظرفیت توجه این گروه سنی ایجاد شود. هدف این مجموعه، پاسخ‌گویی به نیاز اساسی است؛ نیازی برای خلق بازی‌های موسیقایی به زبان فارسی و فراهم‌کردن ابزاری کاربردی برای خانه‌ها و فضاهای آموزشی.

«چهار دست‌وپا» نخستین آلبوم از مجموعه‌ای ادامه‌دار است که با تمرکز بر پیوند موسیقی، حرکت و بازی، مسیر خود را ادامه خواهد داد.

نوزادان هم صاحب آلبوم موسیقی شدند؛ «چهار دست‌وپا» به بازار آمد

گروه موسیقی «آدمک (آموزش و دانش موسیقی کودک)» از سال ۱۳۹۰ خورشیدی، با همراهی گروهی از دانش‌آموخته‌گان دانشکده‌ کارل اُرف دانشگاه موتسارتِئوم (سالزبورگ - اتریش)، با هدف گسترش آگاهی و بسترسازی مناسب برای افزایش مهارت‌های مربیان موسیقی کودک، فعالیت خویش را آغاز کرد.

این گروه تلاش کرده‌ است با دیدی باز و ذهنی پذیرا، شیوه‌های نوین آموزش موسیقی را بررسی کند و فضایی مناسب را جهت تبادل اطلاعات و اندیشه‌ها، میان مربیان موسیقی در سراسر کشور فراهم آورد.

تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی‌ - تصویری موسیقایی حوزه‌ کودک و نوجوان، گردآوری کتاب و مقاله‌های مرتبط با موسیقی کودک، ارائه‌ خدمات مشاوره‌ای، انجام فعالیت‌های مطالعاتی و کارگاهی در زمینه‌ موسیقی کودک، برگزاری اجراهای صحنه‌ای و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی در شهرهای مختلف ایران از مهم‌ترین فعالیت‌های «آدمک» به شمار می‌رود.

کد مطلب 6962034
علیرضا سعیدی

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