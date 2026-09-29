به گزارش خبرنگار مهر، «چهار دستوپا» نام یکی از جدیدترین آلبوم های حوزه موسیقی ویژه گروه سنی نوزادان و نوپایان است که این روزها توسط گروه موسیقی «آدمک» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
مهدی امینی و هانیه نیرو خوانندگان، پگاه مصطفایی نوازنده ریکوردر، یاسمین کیمیاوی نوازنده ابوا، هانیه نیرو تنظیم ترانه ها و نوازنده گیتار، مستانه حکیمی نوازنده سنتور، مانی بیات طراحی و تولید صدا و نوازنده سه تار، نیکو درگاهی نوازنده تمبک، نسترن کیمیاوی مدیر هنری و اجرایی، پدرام تنعمی طراح و گرافیست گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.
در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است:
آلبوم پیشرو مجموعهای از بازیهای موسیقایی ویژه نوزادان و نوپایان است که برای اجرا توسط والدین و مربیان کودک طراحی شده است. هر قطعه بر پایه بازی حرکتی، آوازی یا نوازشی شکل گرفته و موسیقی در آن به بستری برای تعامل و تقویت رشد حسی - حرکتی کودک تبدیل میشود.
در تنظیم آثار، سادگی در کنار تنوع سازبندی و رنگهای صوتی قرار گرفته تا فضایی پویا و متمرکز و متناسب با ظرفیت توجه این گروه سنی ایجاد شود. هدف این مجموعه، پاسخگویی به نیاز اساسی است؛ نیازی برای خلق بازیهای موسیقایی به زبان فارسی و فراهمکردن ابزاری کاربردی برای خانهها و فضاهای آموزشی.
«چهار دستوپا» نخستین آلبوم از مجموعهای ادامهدار است که با تمرکز بر پیوند موسیقی، حرکت و بازی، مسیر خود را ادامه خواهد داد.
گروه موسیقی «آدمک (آموزش و دانش موسیقی کودک)» از سال ۱۳۹۰ خورشیدی، با همراهی گروهی از دانشآموختهگان دانشکده کارل اُرف دانشگاه موتسارتِئوم (سالزبورگ - اتریش)، با هدف گسترش آگاهی و بسترسازی مناسب برای افزایش مهارتهای مربیان موسیقی کودک، فعالیت خویش را آغاز کرد.
این گروه تلاش کرده است با دیدی باز و ذهنی پذیرا، شیوههای نوین آموزش موسیقی را بررسی کند و فضایی مناسب را جهت تبادل اطلاعات و اندیشهها، میان مربیان موسیقی در سراسر کشور فراهم آورد.
تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی - تصویری موسیقایی حوزه کودک و نوجوان، گردآوری کتاب و مقالههای مرتبط با موسیقی کودک، ارائه خدمات مشاورهای، انجام فعالیتهای مطالعاتی و کارگاهی در زمینه موسیقی کودک، برگزاری اجراهای صحنهای و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی در شهرهای مختلف ایران از مهمترین فعالیتهای «آدمک» به شمار میرود.
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