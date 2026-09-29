عبدالرضا پیرحسینلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدارس برای هدایت و تربیت دانش‌آموزان باید از مشاور، مربی پرورشی و معلمان تخصصی بهره‌مند باشند.

وی افزود: در مدارس متوسطه اول با حدود ۲۰ دانش‌آموز، کمبود نیروی تخصصی موجب شده یک معلم چند درس را تدریس کند که با رویکرد تخصصی آموزش همخوانی ندارد.

پیرحسینلو تصریح کرد: خوابگاه‌های مدارس شبانه‌روزی به کانون‌های فرهنگی و تربیتی تبدیل می‌شوند و با استقرار مشاور، مربی پرورشی و مربی ورزش، خدمات آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان ارتقا می‌یابد.

وی ادامه داد: آموزش‌وپرورش هزینه رفت‌وبرگشت دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی را تأمین می‌کند تا دسترسی آنان به خدمات آموزشی و تربیتی تسهیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: بیش از ۳۰ مدرسه روستایی با یک یا دو دانش‌آموز فعال است که با تجمیع دانش‌آموزان روستاهای مجاور می‌توان آن‌ها را به مدارس تک‌پایه و تمام‌ساعتی تبدیل کرد.

وی افزود: آموزش‌وپرورش استان، هزینه سرویس رفت‌وبرگشت دانش‌آموزان را تأمین می‌کند تا دانش‌آموزان چند روستا در یک مدرسه متمرکز و از آموزش تک‌پایه و خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.

پیرحسینلو با بیان اینکه در برخی مناطق هنوز همراهی کامل اولیا برای اجرای این طرح شکل نگرفته است بیان کرد: اعتماد و همراهی خانواده‌ها، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان روستایی است.