خبرگزاری مهر، گروه استانها: اگر آتشنشانی نباشد، فاصله یک حادثه تا یک فاجعه، تنها چند دقیقه است، دقایقی که در آن یک جرقه کوچک میتواند به شعلهای مهارنشدنی تبدیل شود، یک تصادف ساده به مرگهای زنجیرهای بینجامد و یک غفلت، شهری را درگیر بحرانی گسترده کند، آتشنشانان در چنین لحظاتی، نهفقط یک نیروی خدماتی، بلکه آخرین خط دفاعی برای حفظ جان و مال مردم هستند، نیروهایی که حضورشان بهمعنای بازگشت امید در دل حادثه است.
در دل این مسئولیت سنگین، قانون نیز سالها پیش مسیر را مشخص کرده است: «قانون شهرداریها مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴» بهصراحت شهرداریها را موظف به ایجاد، تجهیز و تقویت سازمانهای آتشنشانی کرده و تأمین ایمنی شهروندان را از وظایف اصلی مدیریت شهری دانسته است. در ادامه این رویکرد، «آییننامه مشاغل سخت و زیانآور مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ هیأت وزیران» نیز شغل آتشنشانی را در زمره مشاغل پرخطر و زیانآور قرار داده و بر لزوم برخورداری این نیروها از مزایا، حمایتهای بیمهای و شرایط خاص بازنشستگی تأکید کرده است.
با این حال، آنچه در میدان عمل مشاهده میشود، فاصلهای قابل تأمل میان «قانون» و «واقعیت» است، فاصلهای که در آن، کمبود تجهیزات، فرسودگی ناوگان عملیاتی، محدودیت نیروی انسانی ، کارایی این مجموعه حیاتی را تحت تأثیر قرار داده است و اگر این الزامات قانونی در سطح شهرداریها بهطور کامل اجرا نشود، نتیجه آن نهفقط تضییع حقوق آتشنشانان، بلکه افزایش ریسک حوادث و کاهش ضریب ایمنی در شهرها خواهد بود.
آتشنشانی؛ فراتر از خاموش کردن آتش
تصویر عمومی از آتشنشانی، اغلب به صحنههای اطفای حریق محدود میشود، اما واقعیت این حرفه بسیار گستردهتر است، آتشنشانان در خط مقدم انواع حوادث قرار دارند، از نجات مصدومان تصادفات جادهای و رهاسازی افراد گرفتار در خودروها گرفته تا عملیات در ارتفاع، امدادرسانی در سیلابها، ریزش ساختمانها، سقوط در چاه و حتی حوادث صنعتی پیچیده.
این نیروها معمولاً نخستین گروههایی هستند که در محل حادثه حاضر میشوند و تا بازگشت شرایط به حالت عادی، میدان را ترک نمیکنند و چنین مأموریتهایی نیازمند تجهیزات تخصصی، آموزش مستمر و آمادگی جسمی و روحی بالاست؛ اما پرسش اینجا است که آیا امکانات موجود با این سطح از مسئولیت همخوانی دارد؟
روایت میدان؛ خطر دائمی، حقوق حداقلی
یکی از آتشنشانان یاسوج در گفتوگو با خبرنگار مهر، با صراحت از شرایط کاری این نیروها سخن میگوید، شرایطی که میان «خطر بالا» و «درآمد پایین» گرفتار شده است.
جعفر گودرزی اظهار کرد: وقتی شرایط کارگری و کارمندی را کنار هم میگذاریم، میبینیم نیروهای آتشنشانی با حجم بالایی از مسئولیت و خطر مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: امروز یک آتشنشان در ابتدای مسیر کاری خود با کمبود تجهیزات، هر لحظه آماده مواجهه با خطر مرگ باشد اما این تناقض، یکی از مهمترین چالشهای این حرفه است.
این آتشنشان با تأکید بر اینکه فداکاری نباید جایگزین امکانات شود، تصریح کرد: آتشنشانان همیشه پای کار هستند و حتی خارج از شیفت نیز در مواقع حادثه حضور پیدا میکنند، اما این روحیه ایثار نباید باعث شود کمبود تجهیزات و امکانات نادیده گرفته شود.
گودرزی افزود: در کنار تجهیزات، موضوع آموزش و آمادگی جسمانی نیز بسیار مهم است زیرا باید مشخص شود چه برنامهای برای ارتقای مهارت نیروها وجود دارد و آیا امکانات ورزشی لازم برای حفظ آمادگی جسمی آنها فراهم شده است یا خیر.
کمبود تجهیزات؛ واقعیتی انکارناپذیر
مدیرعامل آتشنشانی شهرداری یاسوج نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، تصویری روشن از وضعیت تجهیزات در سطح استان ارائه میدهد.
محمد رستمی اظهار کرد: در برخی شهرهای کوچک، امکانات آتشنشانی به حداقل رسیده و حتی تجهیزات اولیه نیز محدود است. بهعنوان نمونه، در برخی مناطق تنها یک خودروی آتشنشانی وجود دارد که پاسخگوی همه حوادث نیست.
وی افزود: در شهر لیکک نیز تجهیزات و شیلنگها بسیار محدود است و این موضوع در مواقع بحرانی میتواند مشکلساز شود.
رستمی ادامه داد: حتی در یاسوج، با وجود تلاشهای انجامشده، هنوز به استانداردهای مورد نیاز نرسیدهایم و برای ارتقای توان عملیاتی، نیازمند حمایتهای جدیتری هستیم.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده گفت: حمایتهایی از سوی شهرداری صورت گرفته و حتی کمکهزینههایی برای نیروها در نظر گرفته شده، اما این اقدامات در برابر حجم نیازها کافی نیست.
نگاه شورای شهر؛ امنیت شغلی کافی نیست
رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه ویژه آتشنشانان گفت: این نیروها زمانی وارد میدان میشوند که دیگران از محل حادثه فاصله میگیرند و این نشاندهنده اهمیت و حساسیت کار آنها است.
هدایت اکبری افزود: رسمی شدن نیروهای آتشنشانی و ایجاد امنیت شغلی، اقدام بسیار خوبی بوده، اما این تنها بخشی از مسیر است و نمیتواند پاسخگوی همه نیازها باشد.
وی ادامه داد: باید در کنار امنیت شغلی، تجهیزات و امکانات نیز تقویت شود تا آتشنشانان بتوانند با توان بیشتری به مردم خدمت کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج تأکید کرد: هدف از طرح این مسائل، صرفاً ارائه آمار نیست بلکه باید نتیجه آن در افزایش ایمنی شهرها و آرامش مردم قابل مشاهده باشد.
تلاشها برای تجهیز آتش نشانان ادامه دارد
شهردار یاسوج نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، به کمبودهای تاریخی در حوزه آتشنشانی اشاره میکند و گفت: سالها برای تأمین یک دستگاه نردبان آتشنشانی پیگیری کردیم، اما این مطالبه هنوز بهطور کامل محقق نشده است.
کیوان آشنا افزود: در دوره اخیر، دو دستگاه خودروی آتشنشانی برای یاسوج تأمین شده که اتفاق مثبتی است، اما همچنان فاصله با وضعیت مطلوب وجود دارد.
وی ادامه داد: یاسوج بهعنوان مرکز استان نیازمند توجه ویژه در حوزه تجهیزات و زیرساختهای ایمنی است و این روند باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
اقدامات دولت؛ گامهایی در مسیر تقویت
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، از اقدامات انجامشده در حوزه آتشنشانی خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۲۱۰ آتشنشان در استان فعالیت دارند و در دولت فعلی ۵۳ نفر به این مجموعه اضافه شدهاند.
یدالله رحمانی افزود: در این دولت ۲۰ دستگاه خودروی آتشنشانی به شهرداریها اختصاص یافته و همزمان با روز آتشنشانی، هفت دستگاه خودرو نیز تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: آتشنشانان تنها در اطفای حریق فعالیت ندارند، بلکه در حوادثی مانند سیل و سایر بحرانها نیز حضور دارند و باید متناسب با این مأموریتها تجهیز شوند.
شکاف میان وظیفه و امکانات
مرور اظهارات آتشنشانان و مسئولان نشان میدهد که یک شکاف جدی میان «وظایف گسترده» و «امکانات موجود» وجود دارد، از یکسو، مأموریتهای آتشنشانی روزبهروز پیچیدهتر و گستردهتر میشود و از سوی دیگر، زیرساختها و تجهیزات متناسب با این رشد توسعه نیافته است..
مطالبهای برای امنیت شغلی
آتشنشانان کهگیلویه و بویراحمد امروز در شرایطی ایستادهاند که از یکسو بار سنگین حوادث را بر دوش دارند و از سوی دیگر، با کمبود تجهیزات مواجهاند.
مطالبه آنها روشن است: تجهیزات بهروز و حمایت واقعی با سختی کار و این مطالبه، نهتنها خواسته یک قشر، بلکه ضرورتی برای امنیت همه شهروندان است زیرا تقویت آتشنشانی، بهمعنای کاهش خسارات، افزایش سرعت امدادرسانی و حفظ جان انسانها است.
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