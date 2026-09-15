صالحی امیری در قلب جاده ابریشم؛ پاده میزبان وزیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صبح سه‌شنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد و پس از استقبال رسمی مسئولان و ادای احترام به گلزار شهدای آرادان، در نخستین برنامه رسمی خود از بازارچه صنایع دستی همجوار مسیر حرم تا حرم بازدید کرد.

وزیر میراث فرهنگی در دومین برنامه رسمی سفر خود به غرب استان سمنان، به روستای تاریخی پاده در شهرستان آرادان سفر کرد.

این روستای تاریخی و زیبا، همجوار جاده تاریخی ابریشم، از ارزشمندترین آثار تاریخی استان سمنان محسوب می‌شود و ظرفیت‌های گردشگری بسیاری دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: روستای نمونه گردشگری پاده در شهرستان آرادان، یکی از مقاصد گردشگری غرب استان سمنان نیز محسوب می‌شود.

جلال تاجیک با بیان اینکه این روستا همجوار کویر، دارای ظرفیت‌های بزرگ گردشگری است، اظهار داشت: این روستا دروازه میان خراسان بزرگ و مرکز کشورمان بوده و از این لحاظ اهمیت بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه قرارگیری پاده در مسیر تاریخی جاده ابریشم از مزیت‌های گردشگری این روستا محسوب می‌شود، افزود: این روستا به لحاظ معماری کویری نیز جاذبه‌های بسیار زیبا و فراوانی دارد.

دژ خشتی روستای پاده که در سال ۱۳۸۱ در فهرست میراث فرهنگی ثبت شده است، از مقاصد بازدید صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، در سفر به این روستای تاریخی است.

گفتنی است سفر صالحی امیری به غرب استان سمنان، امروز بعدازظهر به پایان می‌رسد.