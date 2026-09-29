افزایش قیمت نفت برای دومین روز متوالی؛ برنت از ۱۰۶ دلار عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت روز سهشنبه برای دومین جلسه متوالی افزایش یافت؛ نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه، افزایش صادرات نفت خام منطقه را تحتالشعاع قرار داده است.
به نوشته رویترز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل نوامبر با یک دلار و ۷۱ سنت افزایش، معادل ۱.۶ درصد، به ۱۰۶ دلار و ۹۹ سنت رسید. قرارداد فعالتر برنت برای تحویل دسامبر نیز یک دلار و ۶۸ سنت افزایش یافت و ۹۹ دلار و ۵۱ سنت معامله شد.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز یک دلار و ۴۰ سنت، معادل ۱.۵ درصد، افزایش یافت و به ۹۴ دلار در هر بشکه رسید. هر دو شاخص نفتی در معاملات روز دوشنبه نیز حدود یک دلار افزایش قیمت داشتند.
صادرات نفت کشورهای خاورمیانه در شرایطی انجام میشود که بخشی از محمولهها همچنان از مسیرهای جایگزین و با استفاده از انتقال نفت از کشتی به کشتی جابهجا میشوند؛ روندی که هزینه و ناکارآمدی بیشتری نسبت به مسیرهای عادی دارد و از عوامل تداوم قیمتهای بالای نفت محسوب میشود.
تحلیلگران بانک UOB اعلام کردهاند که ریسک اصلی بازار همچنان به تنش میان آمریکا و ایران و پیامدهای احتمالی آن برای قیمت انرژی و انتظارات تورمی مربوط میشود.
تنگه هرمز که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان محسوب میشود، از زمان آغاز درگیریها در اواخر فوریه در مرکز نگرانیهای بازار انرژی قرار داشته است. هرگونه اختلال جدی در این مسیر میتواند جریان عرضه انرژی در بازار جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
در همین حال، دولت آمریکا در حال بررسی تغییرات مقرراتی برای کاهش قیمت گازوئیل است. یکی از گزینههای مطرح، گسترش فروش گازوئیل قرمز است؛ سوختی که مشمول مالیات فدرال متفاوتی است. این پیشنهاد بهعنوان یکی از گزینههای جایگزین ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا مطرح شده است.
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