مسکو: غرب آماده گفتگو درباره علل بحران امنیتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پولیانسکی نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «ریا نووستی» اعلام کرد که کشورهای غربی آمادگی ندارند درباره راه‌ های غلبه بر بحران امنیتی اروپا یا علل آن، از جمله وخامت اوضاع نظامی- سیاسی در اروپا و گسترش ناتو، گفتگو کنند.

نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در این خصوص گفت: روسیه بارها بر بحران امنیتی اروپا و ضرورت رسیدگی به ریشه‌ های آن تأکید کرده و به وخامت شدید وضعیت نظامی-سیاسی در اروپا و فروپاشی ساختار امنیتی پیشین اشاره داشته است.

پولیانسکی گفت: با توجه به تفاوت‌ های بنیادین در دیدگاه‌ ها و ارزیابی‌ های کشورهای عضو این سازمان پیرامون علل بحران امنیتی اروپا و نحوه غلبه بر آن، گمان نمی‌ کنم بتوان انتظار داشت چنین بحثی صورت گیرد؛ هرچند که انجام آن ضروری باشد. کشورهای غربی هنوز برای این کار آمادگی ندارند.

وی سپس افزود: برای نمونه، بسیار مهم است که سازمان امنیت و همکاری اروپا هرچه سریع‌ تر در مورد ریاست سال آینده به توافق برسد. یکی دیگر از وظایف حیاتی، توافق بر سر چارچوب‌های بودجه آتی است.