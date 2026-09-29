به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وحید مثنوی صبح سه شنبه در نشست با مسئولان جهادی بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن فعالیت گروههای جهادی، اظهار کرد: پیش از ورود به مناطق هدف باید مسائل، ظرفیتها و نیازهای آن منطقه بهصورت دقیق شناسایی و برای حل آنها برنامهریزی شود.
وی افزود: فعالیت جهادی زمانی اثربخش خواهد بود که با شناخت دقیق مسئله، برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای موجود انجام شود و در نهایت به یک نتیجه مشخص و قابل ارزیابی برسد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: گروههای جهادی نباید صرفاً برای اجرای یک برنامه کوتاهمدت وارد منطقهای شوند، بلکه باید تا زمان حل مسائل اصلی منطقه موضوع را دنبال کنند و پس از رسیدن به نتیجه مطلوب، از تجربه بهدستآمده برای اقدامات بعدی استفاده کنند.
حضور جهادی باید هدفمند و مسئلهمحور باشد
مثنوی با تأکید بر ضرورت حضور هدفمند گروههای جهادی در مناطق مختلف، گفت: زمانی که وارد یک منطقه هدف میشویم باید هوشمندانه، قوی و با تمام ظرفیت حضور پیدا کنیم تا علاوه بر ایجاد اثرگذاری واقعی، اعتماد و اعتبار فعالیتهای جهادی نیز تقویت شود.
وی نقش بسیج سازندگی را در این مسیر راهبری و هدایت ظرفیتها عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت مردم، دستگاههای دولتی، نهادها و مجموعههای خیریه استفاده کنیم و با یک مدل قرارگاهی، مسائل مناطق هدف را به سمت حل شدن هدایت کنیم.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان همچنین بر ضرورت توجه به کسبوکارهای نوین و طرحهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: شناسایی ظرفیتهای موجود باید در دستور کار گروههای جهادی قرار گیرد و از این ظرفیتها برای ایجاد و تقویت فعالیتهای اقتصادی و دانشبنیان استفاده شود.
بسیج دانشجویی؛ حلقه پیوند علم و فعالیت جهادی
سرهنگ مثنوی با اشاره به جایگاه بسیج دانشجویی در عرصههای علمی و جهادی، اظهار کرد: بسیج دانشجویی باید بهعنوان مرکز تولید فکر و اندیشه، در فعالیتهای جهادی نیز رویکرد علمی داشته باشد.
وی ادامه داد: تفاوت فعالیت جهادی دانشجویی با سایر گروهها در این است که این فعالیت باید بر پایه دانش، مسئلهشناسی، برنامهریزی و ارزیابی حرکت کند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: باید وضع موجود بهدرستی بررسی شود، نقشه راه داشته باشیم و برای رسیدن به وضع مطلوب برنامهریزی کنیم و در این مسیر، آموزش، توانمندسازی و تجهیز گروههای جهادی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مثنوی با بیان اینکه راهبری به معنای هدایت دقیق فرآیند فعالیت جهادی است، گفت: راهبری یعنی درست اندیشیدن، درست برنامهریزی کردن، درست عمل کردن و در نهایت ارزیابی نتیجه و اصلاح مسیر و این نگاه باید در فعالیتهای جهادی نهادینه شود.
فعالیت ۲۷ گروه جهادی دانشجویی در استان
در ادامه این نشست مسئول معاونت عملیات جهادی بسیج سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به فعالیت گروههای جهادی دانشجویی گفت: ۲۷ گروه جهادی فعال در بسیج دانشجویی استان در حوزههای مختلف مشغول فعالیت هستند.
مهدی انصاریان افزود: این گروهها در عرصههای تخصصی از جمله آموزش، ورزش، بهداشت، رسانه، فنی و مطالبهگری فعالیت دارند و یکی از مهمترین رویکردهای آنها، میدانآوردن و مشارکت دادن مردم در حل مسائل است.
وی از اجرای طرحهای مستمر جهادی از جمله «عهد خدمت» در تابستان و ایام نوروز و همچنین «طرح لبخند» خبر داد و گفت: گروههای جهادی در مقاطع مختلف با حضور میدانی، خدمات خود را به مردم ارائه کردهاند.
مسئول معاونت عملیات جهادی بسیج سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به فعالیت گروههای جهادی در ایام جنگ اخیر، اظهار کرد: در آن مقطع ۲۷ موکب در سطح استان بهصورت شبانهروزی در زمینه خدمترسانی و پشتیبانی از مردم فعال بودند.
تأکید مسئولان بسیج سازندگی و بسیج دانشجویی استان بر مسئلهشناسی، استفاده از ظرفیتهای مردمی و تخصصی، استمرار حضور در مناطق هدف و ارزیابی نتایج، نشاندهنده حرکت فعالیتهای جهادی از اقدامات مقطعی به سمت برنامههای هدفمند و مسئلهمحور است.
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