به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و رئیس رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین»، با اشاره به آغاز فرآیند نهایی ثبت‌نام شرکت‌های منتخب بخش نمایشگاهی این رویداد، اظهار کرد: شرکت‌های برگزیده از ۳۱ استان کشور که پس از طی مراحل غربالگری و ارزیابی برای حضور در نمایشگاه انتخاب شده‌اند، از اول مهرماه به مدت هفت روز فرصت دارند ثبت‌نام خود را نهایی کنند. این مهلت تمدید نخواهد شد و در صورت عدم تکمیل ثبت نام، شرکت‌های جایگزین انتخاب و به نمایشگاه معرفی می‌شوند.

وی افزود: بر این اساس، هفتم مهرماه ۱۴۰۵ آخرین فرصت شرکت‌های منتخب برای قطعی‌کردن حضور در بخش نمایشگاهی مانوین ۱۴۰۵ است و متقاضیانی که در فرایند ارزیابی امتیاز لازم را کسب کرده اند و از سوی دبیرخانه مانوین پیامک تاییدی و لینک ثبت نام نهایی دریافت نموده‌اند می‌بایست تا هفتم مهرماه، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

بهرامی ادامه داد: در صورتی که شرکت‌های منتخب در مهلت تعیین‌شده نسبت به نهایی‌کردن ثبت‌نام اقدام نکنند از فرایند حضور حذف و شرکت‌های جایگزین برای تکمیل ظرفیت بخش نمایشگاهی معرفی خواهند شد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با اشاره به حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از حضور شرکت‌های منتخب در این رویداد گفت: بخش عمده هزینه‌های حضور نمایشگاهی شامل زمین، غرفه‌سازی و امکانات اولیه غرفه‌ها از سوی معاونت علمی تأمین شده است.

وی خاطرنشان کرد: در فراخوان اولیه بخش نمایشگاهی که در اردیبهشت‌ماه منتشر شد، حدود ۴۰۰ شرکت درخواست حضور در رویداد را ثبت کردند و پس از انجام فرآیندهای ارزیابی و غربالگری، شرکت‌های منتخب از سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدند.

بهرامی همچنین از پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کشور خواست حمایت لازم را از شرکت‌های منتخب مستقر در این مجموعه‌ها به عمل آورند تا ظرفیت‌های صنایع خلاق استان‌های مختلف کشور در مانوین ۱۴۰۵ حضور مؤثرتری داشته باشند.

وی درباره رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» گفت: این رویداد با هدف تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق، توسعه بازار محصولات، تجاری‌سازی ایده‌ها و ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی کسب‌وکارهای این حوزه، از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار می‌شود و در سه بخش نمایشگاه، جشنواره و فراخوان‌های حمایتی میزبان فعالان این حوزه خواهد بود.