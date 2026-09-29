آغاز اجرای پروژه آبرسانی به روستای مرزی «بوته زیرگ» درمیان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی شاهرخت صبح سه‌شنبه در بازدید از پروژه آبرسانی به روستای «بوته زیرگ» شهرستان درمیان، اظهار کرد: این پروژه با هدف رفع مشکل کم‌آبی و تأمین پایدار آب شرب اهالی روستای مرزی «بوته زیرگ» اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح شامل اجرای هفت هزار و ۸۰۰ متر خط انتقال، احداث ۹ باب حوضچه و یک مخزن ۵۰ مترمکعبی است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درمیان با اشاره به وضعیت فعلی تأمین آب روستای «بوته زیرگ» گفت: در حال حاضر آب شرب اهالی این روستا از طریق ناوگان آبرسانی سیار تأمین می‌شود و با اجرای این پروژه، مشکل کم‌آبی روستا به صورت پایدار برطرف خواهد شد.

احمدی شاهرخت ادامه داد: در جریان این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه، روند اجرای خط انتقال و اقدامات انجام‌شده در محل مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای طرح و رفع مشکل تأمین آب شرب روستا تأکید شد.