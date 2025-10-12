  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

پایان نوسانات آب در ۸ روستای مرزی خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درمیان گفت: عملیات تعویض پمپ و موتور اصلی چاه مجتمع آبرسانی شهید چمران با هدف پایداری آب هشت روستا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی شاهرخت در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: در پی بروز نقص فنی و با هدف افزایش پایداری شبکه و تضمین کیفیت آب شرب، عملیات تعویض پمپ و موتور اصلی چاه مجتمع آبرسانی شهید چمران با موفقیت به پایان رسید.

وی با بیان اینکه این مجتمع حیاتی، آب شرب ۸ روستای تابعه را تأمین می‌کند، ادامه داد: نوسازی تجهیزات مجتمع، مشکل افت فشار و نوسانات آب این مناطق مرزی را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درمیان مجتمع شهید چمران را یکی از شریان‌های حیاتی تأمین آب روستایی دانست و افزود: نصب تجهیزات جدید، پایداری بلندمدت شبکه را تضمین می‌کند.

احمدی شاهرخت بیان کرد: هدف اصلی این مجموعه صفر کردن قطعی‌های ناخواسته و رساندن آب با فشار مناسب و کیفیت مطلوب به تمامی مشترکین است.

