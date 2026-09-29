به گزارش خبرنگار مهر، فریدون پیشکار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت تجهیزات ایمنی راههای چهارمحالوبختیاری، مجموعهای از اقدامات در حوزه نگهداری، ایمنی و حریم راهها در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، اجرای ۲۹۰۰ کیلومتر خطکشی راهها است که با هدف افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان انجام شده است.
رئیس اداره ایمنی و حریم ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحالوبختیاری ادامه داد: برای افزایش ایمنی کاربران جادهای نیز ۱۶ کیلومتر حفاظ ضروری جدید شامل گاردریل، نیوجرسی و تجهیزات مشابه در محورهای شریانی استان نصب شده است.
پیشکار با اشاره به توسعه روشنایی در نقاط مورد نیاز گفت: روشنایی نقطهای در ۱۰ نقطه و روشنایی طولی جدید در ۱۴ نقطه اجرا شده است.
وی افزود: این طرحها در گردنههای مهگیر و کمربندیها، راههای عبوری از نواحی مسکونی و سایر نقاط مورد نیاز با هدف افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی تردد اجرا شده است.
پیشکار همچنین از تکمیل علائم جادهای در محورهای شریانی خبر داد و گفت: ۸۶۰۰ مورد علائم اخطاری، انتظامی، مسیرنما و سایر علائم مورد نیاز تکمیل و نصب شده است.
وی بیان کرد: در بخش توسعه و افزایش ظرفیت راه نیز ۲ کیلومتر از محورهای آزادراهی و اصلی شریانی اجرا و به ظرفیت راه افزوده شده است.
رئیس اداره ایمنی و حریم ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: نگهداری مستمر راهها و توسعه تجهیزات ایمنی، علائم، حفاظها و روشنایی از اقدامات مهم در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی است و این عملیات متناسب با نیاز راهها ادامه خواهد داشت.
پیشکار در پایان تأکید کرد: چنانچه اعتبارات استانی و ملی بهموقع ابلاغ و تخصیص یابد و پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز در زمان مناسب انجام شود، امکان اجرای اقدامات ایمنی بیشتری در محورهای مواصلاتی استان فراهم خواهد شد و میتوان بخش بیشتری از نیازهای ایمنی راهها را پوشش داد.
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