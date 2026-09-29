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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

اجرای ۲۹۰۰ کیلومتر خط‌کشی در راه‌های چهارمحال‌وبختیاری

اجرای ۲۹۰۰ کیلومتر خط‌کشی در راه‌های چهارمحال‌وبختیاری

شهرکرد-رئیس اداره ایمنی و حریم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری از اجرای ۲۹۰۰ کیلومتر خط‌کشی، نصب ۱۶ کیلومتر حفاظ ایمنی جدید در محورهای مواصلاتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون پیشکار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت تجهیزات ایمنی راه‌های چهارمحال‌وبختیاری، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه نگهداری، ایمنی و حریم راه‌ها در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، اجرای ۲۹۰۰ کیلومتر خط‌کشی راه‌ها است که با هدف افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی و حریم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: برای افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای نیز ۱۶ کیلومتر حفاظ ضروری جدید شامل گاردریل، نیوجرسی و تجهیزات مشابه در محورهای شریانی استان نصب شده است.

پیشکار با اشاره به توسعه روشنایی در نقاط مورد نیاز گفت: روشنایی نقطه‌ای در ۱۰ نقطه و روشنایی طولی جدید در ۱۴ نقطه اجرا شده است.

وی افزود: این طرح‌ها در گردنه‌های مه‌گیر و کمربندی‌ها، راه‌های عبوری از نواحی مسکونی و سایر نقاط مورد نیاز با هدف افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی تردد اجرا شده است.

پیشکار همچنین از تکمیل علائم جاده‌ای در محورهای شریانی خبر داد و گفت: ۸۶۰۰ مورد علائم اخطاری، انتظامی، مسیرنما و سایر علائم مورد نیاز تکمیل و نصب شده است.

وی بیان کرد: در بخش توسعه و افزایش ظرفیت راه نیز ۲ کیلومتر از محورهای آزادراهی و اصلی شریانی اجرا و به ظرفیت راه افزوده شده است.

رئیس اداره ایمنی و حریم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: نگهداری مستمر راه‌ها و توسعه تجهیزات ایمنی، علائم، حفاظ‌ها و روشنایی از اقدامات مهم در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی است و این عملیات متناسب با نیاز راه‌ها ادامه خواهد داشت.

پیشکار در پایان تأکید کرد: چنانچه اعتبارات استانی و ملی به‌موقع ابلاغ و تخصیص یابد و پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز در زمان مناسب انجام شود، امکان اجرای اقدامات ایمنی بیشتری در محورهای مواصلاتی استان فراهم خواهد شد و می‌توان بخش بیشتری از نیازهای ایمنی راه‌ها را پوشش داد.

کد مطلب 6962288

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