ابراهیمی: آموزش تلفیقی مسیر حضور موفق ناشنوایان در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله ابراهیمی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی خانواده‌های کودکان دارای اختلالات شنوایی که به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان در پارک سپیدار سنندج برگزار شد، اظهار کرد: شناسایی به‌موقع اختلالات و آغاز مداخلات تخصصی در سنین پایین، نقش مهمی در توانمندسازی کودکان دارای اختلالات شنوایی دارد.

وی افزود: کودکان دارای معلولیت و نیازهای ویژه باید از فرصت تحصیل در کنار سایر دانش‌آموزان برخوردار باشند و تحقق آموزش تلفیقی نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های آموزشی و حمایت‌های تخصصی است.

رئیس اداره بهزیستی سنندج ادامه داد: هدف از این رویکرد، کاهش فاصله آموزشی کودکان دارای معلولیت با سایر دانش‌آموزان و فراهم کردن شرایطی است که آنان بتوانند متناسب با توانمندی‌های خود در محیط‌های آموزشی عادی حضور داشته باشند.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت توانبخشی فعال بیان کرد: خدمات توانبخشی نباید صرفاً به مراقبت از افراد دارای معلولیت محدود شود، بلکه باید به سمت افزایش توانایی، استقلال فردی و مشارکت اجتماعی آنان حرکت کند.

وی مناسب‌سازی محیط و ارائه خدمات تخصصی را از دیگر الزامات حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در جامعه دانست و گفت: فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی و اجتماعی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر این افراد را در عرصه‌های مختلف زندگی فراهم کند.

رئیس اداره بهزیستی سنندج همچنین از خانواده‌ها خواست روند غربالگری و پیگیری‌های تخصصی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده نشانه‌های اختلال شنوایی، فرآیند تشخیص و مداخله را به تأخیر نیندازند.