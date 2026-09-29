به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه شنبه در کازان برگزار می شود. اگرچه بازی امشب در چارچوب یک دیدار تدارکاتی برگزار می‌شود اما نمی‌توان از اهمیت نتیجه آن برای امیر قلعه‌نویی چشم پوشید؛ سرمربی تیم ملی که یک شکست دیگر می‌تواند او را در یکی از دشوارترین مقاطع دوران حضورش روی نیمکت ایران قرار دهد.

قلعه‌نویی از یک سو با توجه به شکست ۳ بر یک مقابل ازبکستان در بازی دوستانه هفته قبلی نمی‌تواند به سادگی از کنار نتیجه بازی با روسیه عبور کند و ناچار است تیمش را برای نباختن در کازان به میدان بفرستد؛ از سوی دیگر، استفاده از بازیکنان باتجربه‌ای همچون شجاع خلیل‌زاده، احسان حاج‌صفی و دیگر نفراتی که بخش قابل توجهی از اندوخته یک دهه اخیر فوتبال ملی را در اختیار دارند، انتظارات برای ارائه یک نمایش قابل قبول و کسب نتیجه را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، سرمربی تیم ملی بار دیگر باید میان حفظ استخوان‌بندی باتجربه تیم و اجرای یکی از وعده‌های همیشگی خود یعنی جوانگرایی تعادل ایجاد کند. استفاده از نفراتی همچون امیرحسین محمودی و آریا یوسفی می‌تواند یکی از مسیرهای تحقق این هدف باشد؛ بازیکنانی که حضورشان در ترکیب می‌تواند به قلعه‌نویی فرصت دهد تا بار دیگر با تأکید بر جوانگرایی، بخشی از انتقادهای مطرح‌شده درباره میانگین سنی و ترکیب تیم ملی را پاسخ دهد.

با این حال، مسئله فقط به انتخاب چند بازیکن جوان محدود نمی‌شود. تیم ملی ایران کمتر از چهار ماه دیگر باید در جام ملت‌های آسیا به میدان برود و هنوز بحث درباره فلسفه تاکتیکی، ساختار بازی و حتی ترکیب اصلی تیم ملی به طور کامل به نقطه ثبات نرسیده است.

قلعه‌نویی اکنون در شرایطی قرار گرفته که از یک طرف نتیجه بازی‌های تدارکاتی برای ادامه مسیر او اهمیت دارد و از طرف دیگر، فرصت چندانی برای آزمون و خطا تا آغاز جام ملت‌های آسیا باقی نمانده است. همین برزخ میان نتیجه‌گرایی و تغییر نسل باعث شده بازی با روسیه برای سرمربی تیم ملی فراتر از یک مسابقه دوستانه باشد.

در واقع، قلعه‌نویی در کازان باید نشان دهد تیم ملی در آستانه ورود به مرحله نهایی آماده‌سازی برای جام ملت‌های آسیا قرار است با چه چهره‌ای به میدان برود. تیمی متکی بر تجربه سال‌های اخیر یا ترکیبی که آرام‌آرام مسیر تغییر نسل را آغاز کرده است. پاسخ این سؤال می‌تواند از دل ترکیب و عملکرد ایران برابر روسیه مشخص شود.