به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخشهای صنعت، معدن، پتروشیمی و کسبوکارهای اینترنتی آسیبدیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی، اظهار کرد: بیشترین آسیبی که در این دو جنگ تحمیلی به سازمانها وارد شده بود، مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نوبت اول دقیقاً ۲۶۹ واحد صنفی و صنعتی داشت که در جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت قرار گرفتند و در جنگ ۴۰ روزه نیز قریب به ۳ هزار و ۳۹۶ واحد مورد اصابت قرار گرفتند.
اتابک ادامه داد: این تعداد واحد که مورد اصابت قرار گرفتهاند، قطعاً تأثیر خود را هم بر میزان تولید، هم بر میزان پیشرفت صنعتی کشور و هم بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کاری که باید انجام میدادیم این بود که بتوانیم این واحدها را شناسایی و برآورد کنیم و اقداماتی انجام دهیم که منتج به این شود که دولت بتواند کمکهای لازم را به این واحدهای تولیدی انجام دهد.
وی گفت: اولین کاری که کردیم، از تمام استانها، با کارشناسی رسمی و با کمک ستاد تسهیل، ادارات کل و استانداریها، کلیه واحدهای آسیبدیده را برآورد و بررسی کردیم. کارشناسان رسمی دادگستری را فرستادیم و برای این واحدها، ستاد تسهیل درخواستهایی از قبیل مسائل مالیاتی، گمرک، به تعویق انداختن اقساط بانکی و غیره را عملیاتی کردند.
اتابک افزود: این میزان کار در کل استانها جمعآوری شد و در یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که معاونت برنامهریزی بود، کلیه این موارد جمعبندی شد. جمعبندیهایی که برای واحدها انجام شد، در اختیار دولت قرار گرفت.
وی ادامه داد: برای بازسازی این واحدها، درخواستهای مختلفی داشتیم. ۴۰ حکم نوشتیم که برای بازسازی به آنها نیاز داشتیم و این ۴۰ حکم را به سازمان برنامه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: از آقای پورمحمدی، تشکر میکنم؛ ایشان موضوع را دنبال کردند و واقعاً وقت گذاشتند. بخشی از این احکام اکنون گرفته شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است و انشاءالله باید روی آنها اقدام کنیم.
وی در ادامه درباره اقدام دیگر وزارت صمت اظهار کرد: کار دومی که انجام دادیم، این بود که از صندوقهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این میان قرار دادیم تا به عنوان محلی باشد که تمام منابعمان را در آن جمع کنیم و بتوانیم بر اساس ضریب اهمیت واحدها و زنجیره تولید، به شرکتهایی که آسیب دیدهاند، کمک کنیم.
اتابک افزود: در بحث ضریب اهمیت، باید به زنجیره تولید توجه کرد. بعضی از واحدهای ما وقتی مورد اصابت قرار میگیرند، واحدهای مرتبط با آنها نیز بهشدت آسیب میبینند. بیشترین آسیبی که ما دیده بودیم، در دو ناحیه بود؛ یکی ناحیه فولاد بود. به عنوان مثال، فولاد مبارکه که مورد اصابت قرار گرفت، شرکتهای وابستهای که از این مواد خام میگرفتند، حدود هزار و ۸۰۰ تا هزار و ۴۰۰ واحد بودند که مواد خام خود را از فولاد مبارکه میگرفتند؛ از جمله در حوزه ورق خودرو و ورق لوازم خانگی. ضمن اینکه ضریب اهمیت خود فولاد برای صنعت، چیزی حدود ۳۷ درصد است.
وی افزود: امروز که در خدمت شما هستم، اکثر کورههای فولاد مبارکه که از مدار خارج شده بود، وارد مدار شده است. کورههای واردشده نیز در حال استفاده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح میزان آسیب واردشده به صنعت فولاد کشور گفت: در یک کلام باید بگویم ما ۱۲ و نیم میلیون تن فقط آهن اسفنجی را از دست داده بودیم. این اتفاقی که در ایران افتاد، باعث شد ضریب تولید در خاورمیانه پایین بیاید.
وزیر صمت از بازگشت اکثر کورههای فولاد مبارکه که در جریان جنگ از مدار تولید خارج شده بودند، به مدار تولید خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخشهای صنعت، معدن، پتروشیمی و کسبوکارهای اینترنتی آسیبدیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی، اظهار کرد: بیشترین آسیبی که در این دو جنگ تحمیلی به سازمانها وارد شده بود، مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
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