به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده مرزبانی استان ایلام با اشاره به جایگاه راهبردی استان ایلام در امنیت ملی کشور، گفت: مردم ولایت‌مدار این استان در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف انقلاب، نقشی برجسته و بی‌بدیل ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این استان به واسطه داشتن مرز مشترک با کشور عراق، از اهمیت بالایی در مناسبات مرزی و امنیت ملی برخوردار است، اظهار داشت: مرزبانان ایلام طی سال‌های گذشته با ایثار و مجاهدت، حراست از مرزهای جمهوری اسلامی را به شایستگی به انجام رسانده‌اند و همراهی مرزنشینان، پشتوانه اصلی این امنیت است.

وی مرز مهران را یکی از دروازه‌های کلیدی تردد زائران عتبات عالیات دانست و افزود: نام مهران امروز در جهان اسلام با حماسه اربعین گره خورده است. امنیت این مرز برای آرامش زائران اهمیت ویژه‌ای دارد و تأمین این حجم از تردد، نیازمند همکاری تنگاتنگ مردم، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و مجموعه مرزبانی است.

فرمانده مرزبانی فراجا در ادامه به تشریح ابعاد فعالیت‌های مرزبانی پرداخت و تصریح کرد: مرزبانی تنها یک مأموریت نظامی و دفاعی نیست؛ ما در حوزه دیپلماسی مرزی نیز نقش‌آفرین هستیم. مرزبانان به عنوان نمایندگان حاکمیت، با تعامل با مرزنشینان و مسئولان محلی، برای حفظ نظم و منافع کشور تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ناامن‌سازی مناطق مرزی گفت: دشمن به دنبال خدشه‌دار کردن امنیت مرزها برای ضربه زدن به فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و اجتماعی است، اما مرزبانان با حضور مستمر و هوشیاری کامل، اجازه نمی‌دهند امنیت مرزها آسیب ببیند. امنیت پایدار، زیربنای فعالیت‌های اقتصادی است و مرزها ظرفیت بزرگی برای توسعه استان دارند.

سردار جاویدان در بخش پایانی سخنان خود ضمن تقدیر از خدمات سردار علی ندرخانی، فرمانده پیشین مرزبانی استان ایلام، خاطرنشان کرد: سردار ندرخانی در دوران مسئولیت خود با تعامل سازنده و حضور میدانی، مأموریت‌های محوله را با موفقیت دنبال کرد و از تلاش‌های ایشان قدردانی می‌کنم.