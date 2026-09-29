به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی، ظهر سه‌شنبه، در حاشیه سفر استاندار تهران به شهرستان ری اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم، ساماندهی واحدهای صنفی تولیدی با مقیاس صنعتی و تبدیل پروانه کسب آنها به پروانه بهره‌برداری صنعتی است.

وی افزود: دریافت پروانه صنعتی، امکان استفاده از تسهیلات مالی، تأمین مواد اولیه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های تخصصی بخش صنعت را برای واحدهای تولیدی فراهم می‌کند.

مدیرکل صمت استان تهران با اشاره به جایگاه شهرستان ری در بخش صنعت گفت: ری یکی از قطب‌های صنعتی استان تهران است و ساماندهی واحدهای موجود، توسعه ظرفیت‌ها و بازسازی واحدهای قدیمی در این شهرستان دنبال می‌شود.

سیجانی درباره واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و حوادث نیز بیان کرد: در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، وضعیت واحدهای آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۴ جلسه تخصصی برای بررسی مشکلات ۵۴۰ واحد آسیب‌دیده در شهرستان‌های استان تهران برگزار شده است.

مدیرکل صمت استان تهران گفت: پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن نیازهای واحدها، با همکاری بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری از جمله بنیاد برکت، روند بازسازی و راه‌اندازی مجدد این واحدها دنبال شد.

سیجانی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۴۵ واحد تولیدی آسیب‌دیده با انجام اقدامات بازسازی و نوسازی، دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند.