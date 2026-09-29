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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

۳۱۵ دستگاه لوازم خانگی قاچاق در بهارستان کشف شد

۳۱۵ دستگاه لوازم خانگی قاچاق در بهارستان کشف شد

بهارستان- جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۳۱۵ دستگاه لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در بهارستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۳۱۵ دستگاه لوازم خانگی قاچاق و ۳ هزار قلم لوازم خرد آشپزخانه در شهرستان بهارستان خبر داد.

زلفخانی اظهار داشت: در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان گزارشی درباره نگهداری و فروش کالای قاچاق در یک زیرزمین در بهارستان دریافت کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی از محل مورد نظر بازرسی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در این بازرسی ۳۱۵ دستگاه لوازم خانگی برقی از جمله مخلوط‌کن، غذاساز و سرخ‌کن و همچنین ۳ هزار قلم لوازم خرد آشپزخانه شامل قاشق، چنگال و پارچ کشف شد.

زلفخانی گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای قاچاق توقیف، محل مورد نظر پلمب و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6962411

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