۳۱۵ دستگاه لوازم خانگی قاچاق در بهارستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۳۱۵ دستگاه لوازم خانگی قاچاق و ۳ هزار قلم لوازم خرد آشپزخانه در شهرستان بهارستان خبر داد.

زلفخانی اظهار داشت: در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان گزارشی درباره نگهداری و فروش کالای قاچاق در یک زیرزمین در بهارستان دریافت کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی از محل مورد نظر بازرسی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در این بازرسی ۳۱۵ دستگاه لوازم خانگی برقی از جمله مخلوط‌کن، غذاساز و سرخ‌کن و همچنین ۳ هزار قلم لوازم خرد آشپزخانه شامل قاشق، چنگال و پارچ کشف شد.

زلفخانی گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای قاچاق توقیف، محل مورد نظر پلمب و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.