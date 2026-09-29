به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشان با گرامیداشت یاد و خاطره ۶۵ شهید آتش‌نشان تهران و دیگر شهدای کشور، گفت: هر سال که در جمع آتش‌نشانان حاضر می‌شویم، برگ‌های زرین جدیدی به کارنامه خدمات این سازمان اضافه شده است.

وی با اشاره به حوادث و درگیری‌های اخیر افزود: امروز در میانه جنگ هستیم و شرایط با جنگ هشت‌ساله متفاوت است؛ در جنگ‌های اخیر، شهرهای ما به خط مقدم تقابل تبدیل شدند و زمانی که شهر در خط مقدم قرار می‌گیرد، میدان‌دار این صحنه آتش‌نشانان هستند.

زاکانی ادامه داد: در صحنه‌هایی که از خردادماه شاهد آن بودیم، هر جا حاضر می‌شدیم، فرمانده میدان آتش‌نشانان بودند و دیگران نیز برای کمک به آنها در صحنه حضور داشتند.

مأموریت‌های آتش‌نشانی تهران از مرز پایتخت فراتر رفته است

شهردار تهران با اشاره به حضور آتش‌نشانان تهران در حوادث مختلف کشور گفت: امروز در میان مسئولان کشور این موضوع جا افتاده که هر جا حادثه‌ای اتفاق بیفتد، آتش‌نشانی تهران مأموریت ویژه دریافت می‌کند و در آن نقطه حاضر می‌شود.

وی افزود: آنچه در آبادان، شمال کشور و سیلاب‌های مختلف شاهد بودیم، نشان می‌دهد آتش‌نشانان تهران علاوه بر پایتخت، مسئولیت‌هایی فراتر از مرزهای جغرافیایی شهر را نیز بر عهده گرفته‌اند.

اجرای بسته‌های حمایتی شهرداری برای کاهش فشار اقتصادی

زاکانی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای حمایت از شهروندان گفت: از امروز شهرداری تهران طرحی را آغاز کرده که بر اساس آن ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت شش ماه با قیمت زیر قیمت موجود بازار عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: خانوارهای تهرانی می‌توانند این کالاها را از میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و از طریق شهرزاد تهیه کنند و این طرح شامل اقلامی مانند برنج، گوشت، روغن و حبوبات است.

شهردار تهران همچنین از برنامه فروشگاه شهروند برای کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی در ۱۸ هزار قلم کالا خبر داد و گفت: از پانزدهم ماه نیز در هفت منطقه تهران، عرضه مستقیم کالاهای تولیدی سراسر کشور انجام خواهد شد که می‌تواند قیمت‌ها را ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت عرضه‌شده در میادین کاهش دهد.

۶۳۹ هکتار از بافت شهر تهران در مسیر نوسازی قرار گرفت

زاکانی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه مسکن اظهار کرد: ۲۱۱ لکه در شهر تهران به مساحت ۶۳۹ هکتار برای تحول، بازسازی و نوسازی اساسی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مقدمات اجرای این طرح در حال انجام است و چهار هفته دیگر از ۱۰ نقطه آغاز اجرای این طرح رونمایی خواهد شد.

دغدغه آتش‌نشانان باید دغدغه مردم باشد

شهردار تهران با اشاره به مطالبات آتش‌نشانان گفت: هدف مدیریت شهری این است که آتش‌نشانان دغدغه‌ای نداشته باشند و وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهند؛ اگر دغدغه‌ای وجود دارد، مدیریت شهری باید برای رفع آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه در حوزه حقوق، مزایا و مسکن آتش‌نشانان اقداماتی انجام شده است، درباره سختی کار آتش‌نشانان نیز گفت: این موضوع به دلیل تفاوت نوع استخدام کارکنان آتش‌نشانی شهرداری تهران با سایر نقاط کشور، مسیر قانونی و مجلس را طی می‌کند و ما این موضوع را از طریق قانون دنبال خواهیم کرد.

افزایش ایستگاه‌ها و تداوم خرید تجهیزات آتش‌نشانی

زاکانی با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های آتش‌نشانی تهران گفت: اکنون ۱۳۹ مجموعه و پایگاه فعال هستند و به‌زودی پنج مجموعه دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد.

وی افزود: پایگاه نخست آتش‌نشانان زن فعال است و پایگاه دوم نیز به‌زودی فعال خواهد شد و خرید امکانات و تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی نیز ادامه دارد.

شهردار تهران همچنین گفت: امروز حدود ۴ همت خرید تجهیزات جدید به مجموعه خدمات آتش‌نشانی اضافه می‌شود و این روند ادامه خواهد داشت.

روزانه ۴۰۰ عملیات و ۴ هزار تماس با آتش‌نشانی

زاکانی با اشاره به حجم مأموریت‌های آتش‌نشانی تهران گفت: روزانه حدود ۴۰۰ عملیات و ۴ هزار تماس با آتش‌نشانی انجام می‌شود و امیدواریم با آموزش و اقدامات پیشگیرانه، این آمار کاهش پیدا کند.

وی در پایان با قدردانی از خدمات آتش‌نشانان گفت: مدیریت شهری تلاش می‌کند رویکرد جدیدی را که در پایتخت دنبال می‌شود، برای کل کشور نیز نهادینه کند.