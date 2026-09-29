علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، امروز از میزان ناپایداری‌های جوی در استان کاسته می‌شود، اما از عصر سه‌شنبه مجدداً شرایط برای تقویت بارش‌ها فراهم خواهد شد.

وی افزود: عبور تراف از تراز میانی جو و تقویت زبانه‌های پرفشار از عصر امروز، موجب افزایش ناپایداری‌های جوی می‌شود و این شرایط تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

نعمتی اظهار کرد: از روز پنجشنبه تا عصر جمعه، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

وی گفت: بنابراین گلستان امروز شاهد کاهش موقت ناپایداری‌ها خواهد بود و از عصر سه‌شنبه بار دیگر روند افزایش بارش و فعالیت سامانه جوی در استان آغاز می‌شود.