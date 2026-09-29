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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

نمایشگاه نقاشی «وعده صادق در آینه هنر» آغاز به کار می‌کند

نمایشگاه نقاشی «وعده صادق در آینه هنر» آغاز به کار می‌کند

اولین نمایشگاه نقاشی دومین رویداد «وعده صادق در آینه هنر» به میزبانی بسیج هنرمندان تهران و با همکاری اداره کل هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و اداره ارشاد شهر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، اولین نمایشگاه نقاشی دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۷ و ۸ مهر ۱۴۰۵، در گالری گل نرگس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه به میزبانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ و با همکاری اداره کل هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران برپا می‌شود.

«تجلی عملیات‌های وعده صادق در آینه هنر»، «نقش فرماندهی، سبک زندگی، شیوه حکومت و نحوه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره)»، «تبیین اقتدار، شجاعت، درایت و دست برتر نظام جمهوری اسلامی در دفاع مقدس دوم (۱۲ روزه)و دفاع مقدس سوم (رمضان)» و «حماسه حضور مردم مبعوث ایران»، موضوعات این نمایشگاه است.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه نقاشی می‌توانند در روزهای ۷ و ۸ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به نشانی تهران، خیابان مطهری، نرسیده به چهارراه سهروردی، پلاک ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، گالری گل نرگس، مراجعه کنند.

دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، به دبیری محمد نجاری به همت سازمان بسیج هنرمندان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6962395
آزاده فضلی

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