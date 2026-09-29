به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، اولین نمایشگاه نقاشی دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۷ و ۸ مهر ۱۴۰۵، در گالری گل نرگس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه به میزبانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ و با همکاری اداره کل هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران برپا می‌شود.

«تجلی عملیات‌های وعده صادق در آینه هنر»، «نقش فرماندهی، سبک زندگی، شیوه حکومت و نحوه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره)»، «تبیین اقتدار، شجاعت، درایت و دست برتر نظام جمهوری اسلامی در دفاع مقدس دوم (۱۲ روزه)و دفاع مقدس سوم (رمضان)» و «حماسه حضور مردم مبعوث ایران»، موضوعات این نمایشگاه است.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه نقاشی می‌توانند در روزهای ۷ و ۸ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به نشانی تهران، خیابان مطهری، نرسیده به چهارراه سهروردی، پلاک ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، گالری گل نرگس، مراجعه کنند.

دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، به دبیری محمد نجاری به همت سازمان بسیج هنرمندان برگزار می‌شود.