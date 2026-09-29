افزایش ۳۰ درصدی ترافیک کردستان همزمان با بازگشایی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتیزاده ظهر سه شنبه در دیدار با خبرنگاران خبرگزاری مهر استان کردستان اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی یکی از مهمترین طرحهای پلیس راهور در طول سال است و با توجه به تغییر الگوی تردد شهروندان، تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی دانشآموزان و سایر کاربران ترافیکی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: همزمان با افزایش ترددها، پلیس راهور تلاش میکند با حضور میدانی در معابر پرترافیک، ضمن مدیریت جریان عبور و مرور، از شکلگیری گرههای ترافیکی و وقوع حوادث پیشگیری کند.
مدیریت ترافیک در ۴۰ نقطه پرتردد
رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به شناسایی نقاط پرترافیک استان بیان کرد: حدود ۴۰ نقطه در سطح استان بهویژه در ساعات آغاز فعالیت مراکز آموزشی و زمان بازگشت دانشآموزان، نیازمند حضور و مدیریت مستقیم نیروهای پلیس است.
همتیزاده ادامه داد: نیروهای پلیس راهور در ساعات صبح و ظهر در این نقاط مستقر میشوند و با اجرای برنامههای روانسازی، تلاش میکنند تردد وسایل نقلیه با کمترین اختلال انجام شود.
وی تأکید کرد: در کنار مدیریت ترافیک، ارتقای نظم عبور و مرور و پیشگیری از تصادفات نیز از اولویتهای پلیس در اجرای طرح بازگشایی مدارس خواهد بود.
کاهش تصادفات در کردستان
رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به آمار تصادفات از ابتدای سال جاری گفت: در این مدت تصادفات فوتی در استان ۱۱ درصد کاهش داشته و میزان تصادفات جرحی نیز ۳۷ درصد کمتر شده است.
وی افزود: در حوزه تصادفات خسارتی نیز شاهد کاهش ۴۲ درصدی بودهایم که این روند نشاندهنده تأثیر اقدامات پیشگیرانه و رعایت بیشتر قوانین و مقررات از سوی شهروندان است.
همتیزاده با قدردانی از همکاری مردم کردستان خاطرنشان کرد: تداوم این روند نیازمند همراهی رانندگان و رعایت مقررات ترافیکی است و پلیس نیز برنامههای آموزشی و فرهنگی را در کنار اقدامات اجرایی دنبال میکند.
ارائه خدمات راهور در استان
رئیس پلیس راهور کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات این مجموعه اشاره کرد و گفت: پلیس راهور علاوه بر مأموریتهای مربوط به کنترل ترافیک و پیشگیری از تصادفات، خدمات مختلفی از جمله صدور گواهینامه، شمارهگذاری، تعویض پلاک و رسیدگی به امور اجراییات را به شهروندان ارائه میدهد.
وی افزود: این خدمات در مراکز مربوط در سنندج و شهرستانهای استان ارائه میشود و تلاش پلیس بر این است که مراجعات مردم با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
همتیزاده ارتباط مستقیم با مردم و حضور میدانی نیروهای پلیس را از اولویتهای مجموعه راهور دانست و گفت: خدمترسانی مطلوب و بدون منت به شهروندان و تسریع در انجام امور آنان از اهداف اصلی پلیس راهور کردستان است.
وی در پایان اظهار کرد: پلیس راهور در کنار اجرای طرحهای ترافیکی و خدماتی، برنامههای آموزشی و فرهنگسازی را نیز دنبال میکند تا با همکاری مردم، نظم اجتماعی و قانونمداری در حوزه ترافیک بیش از گذشته تقویت شود.
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