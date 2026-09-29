به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری با اشاره به برنامه‌های جدید خانه کتاب و ادبیات ایران برای به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌ها و واحدهای فناور گفت: یکی از خدمات خانه کتاب و ادبیات ایران، خدمات «پست کتاب» است که به ناشران، کتاب‌فروشی‌ها و افرادی که در حوزه کتاب فعالیت می‌کنند، خدمات ارائه می‌دهد. این سامانه با عنوان پست اختصاصی کتاب راه‌اندازی شده و در طول سال، نمایشگاه‌ها و بازار کتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: ناشرانی که تمایل داشتند از ظرفیت «پست کتاب» با یارانه و تخفیف استفاده کنند، از طریق همین سامانه خدمات دریافت می‌کردند و تلاش می‌شد یارانه‌های حوزه پست نیز از همین مسیر اختصاص پیدا کند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: با توجه به درخواست‌ها و نیازهای موجود، به‌روزرسانی این سامانه ضروری بود. این فرایند از اواخر پاییز سال گذشته (۱۴۰۴) آغاز شد و در جریان آن ظرفیت‌های قابل اضافه شدن به سامانه و راهکارهای کاهش مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

حیدری یکی از مشکلات موجود را قطعی‌های مداوم خدمات پستی عنوان کرد و گفت: این قطعی‌ها به دلایل مختلف اتفاق می‌افتاد. به همین دلیل مجموعه‌های مختلف بررسی شدند تا ظرفیت‌هایی انتخاب شود که بهترین خدمات را به ذی‌نفعان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه سامانه «پست کتاب» با همکاری شرکت ملی پست فعالیت می‌کند، توضیح داد: این سامانه در واقع لجستیک اختصاصی حوزه کتاب است. هدف ما این بود که ظرفیت ارسال کتاب را توسعه دهیم و از لجستیک بخش خصوصی نیز استفاده کنیم؛ به‌گونه‌ای که هزینه این خدمات هم‌تراز یا حتی کمتر از هزینه پست باشد.

حیدری حمایت از ناشران و کتاب‌فروشی‌ها و تأمین ظرفیت‌های مورد نیاز آنها را از اهداف این طرح دانست و افزود: هزینه ارسال با توجه به افزایش قیمت‌ها به یکی از مسائل مهم تبدیل شده بود و تلاش کردیم با توسعه ظرفیت‌های لجستیکی، این مسئله را نیز مدیریت کنیم.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره امکانات اضافه‌شده به نسخه جدید سامانه «پست کتاب» گفت: برخی خدمات مانند جمع‌آوری کتاب از محل ناشر یا کتاب‌فروش نیز به سامانه newpost.ketab.ir اضافه شده است و تلاش کرده‌ایم فرایند ارسال کتاب در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: برای آینده نیز برنامه‌هایی برای طراحی و استفاده از بسته‌بندی‌های اختصاصی حوزه کتاب داریم. گاهی برخی بسته‌بندی‌ها هنگام ارسال باعث آسیب دیدن کتاب می‌شوند و تلاش می‌کنیم این آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.

حیدری وجود چندین ظرفیت لجستیکی را یکی دیگر از ویژگی‌های سامانه جدید دانست و گفت: استفاده از لجستیک‌های مختلف کمک می‌کند قطعی خدمات «پست کتاب» را تقریباً به صفر برسانیم تا ناشران بتوانند با اطمینان بیشتری از این ظرفیت استفاده کنند.

وی ادامه داد: در سامانه جدید، خدمات و قیمت‌ها از کمترین قیمت به بالاترین قیمت نمایش داده می‌شود و ناشر، کتاب‌فروش یا خریدار می‌تواند گزینه مورد نظر خود را بر اساس هزینه انتخاب کند. این امکان، مقایسه قیمت‌ها را نیز در سامانه فراهم می‌کند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرایند ارائه خدمات بیان کرد: این رویکرد باعث شد در حوزه نرم‌افزار، فرایندها و ارتباط با بازار نیز اصلاحاتی انجام دهیم. تیم فنی ما حدود دو ماه است که روی پیاده‌سازی این تغییرات کار می‌کند.

حیدری گفت: اطلاعات کاربران در سامانه جدید newpost.ketab.ir وارد شده و از هفته گذشته نیز فراخوان و پیامک‌های اطلاع‌رسانی برای ذی‌نفعان ارسال شده است. بسیاری از کاربران برای تکمیل پروفایل خود به سامانه مراجعه کرده‌اند.

وی تأکید کرد: اطلاعات کاربران به سامانه جدید منتقل شده است، اما ناشران، کتاب‌فروشان و افرادی که از خدمات «پست کتاب» استفاده می‌کنند باید برای به‌روزرسانی اطلاعات و تکمیل پروفایل خود به سامانه جدید مراجعه کنند.

حیدری درباره مهلت تکمیل پروفایل کاربران نیز گفت: این مهلت ابتدا تا یک‌شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود، اما با توجه به تعداد زیاد مخاطبان، تا روز جمعه دهم مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد و امیدواریم کاربران در این فرصت اطلاعات خود را تکمیل کنند.

وی افزود: از روز شنبه یازدهم مهرماه نیز فرایند شارژ کیف پول آغاز می‌شود و کاربران در روزهای یازدهم و دوازدهم مهرماه می‌توانند طبق فرایندی که اطلاع‌رسانی خواهد شد، اطلاعات مربوط به کیف پول خود را ارسال کنند تا کیف پول‌های جدید در سامانه شارژ شود و بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین درباره نحوه ورود کاربران به سامانه جدید توضیح داد: اعضا برای ورود به سامانه جدید باید از طریق گزینه «فراموشی / تغییر کلمه عبور» اقدام به دریافت رمز جدید کنند و سپس با کلمه عبور جدید وارد سامانه شوند و نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات پروفایل خود اقدام کنند.

وی همچنین از فعال شدن ظرفیت‌های سامانه «پست کتاب» در نسخه جدید این سامانه خبر داد و گفت: از روز دوشنبه سیزدهم مهرماه ۱۴۰۵، ظرفیت «پست کتاب» و خدماتی که در سامانه قبلی ارائه می‌شد، در سامانه جدید فعال خواهد بود. افرادی که پیش از این از سامانه «پست کتاب» استفاده می‌کردند، می‌توانند از طریق نشانی جدید (newpost.ketab.ir) وارد سامانه شوند. امکان ورود از طریق سامانه قبلی به سامانه جدید نیز فراهم خواهد بود.

حیدری با اشاره به تفاوت‌های سامانه جدید با نسخه قبلی گفت: یکی از تفاوت‌های اصلی، در نظر گرفتن ظرفیت‌های مختلف لجستیکی برای حمل‌ونقل کتاب است تا ارسال کتاب در کوتاه‌ترین زمان و با سرعت بیشتری انجام شود. دو کیف پول در سامانه طراحی شده است. یک کیف پول مربوط به شرکت ملی پست است که تخفیف‌های حوزه کتاب در آن اعمال می‌شود و کاربران می‌توانند خدماتی را که پیش از این دریافت می‌کردند، از طریق این کیف پول دریافت کنند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: کیف پول دوم برای خدمات لجستیک عمومی و مجموعه‌های خصوصی در نظر گرفته شده است. کاربران می‌توانند این کیف پول را شارژ کنند و از خدمات لجستیک بخش خصوصی نیز استفاده کنند.

به گفته حیدری، هزینه ارسال بر اساس خدمات انتخاب‌شده و قیمت‌گذاری مربوط به آن مشخص می‌شود و افراد می‌توانند با توجه به میزان اعتبار کیف پول خود از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بخش خصوصی سامانه «newpost» فعال است و کاربران می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. از روز دوشنبه هفته آینده (سیزدهم مهر) نیز تمام ظرفیت‌های «پست کتاب» در سامانه جدید قرار خواهد گرفت.

حیدری درباره تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای کاهش قطعی خدمات «پست کتاب» گفت: تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف لجستیکی، زمان ارسال را کاهش دهیم و قطعی خدمات «پست کتاب» را به صفر برسانیم. امیدواریم اگر مشکل فنی خاصی ایجاد نشود، بتوانیم از تمام این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا کاربران متناسب با نیاز و زمان مورد نظر خود از خدمات مختلف بهره‌مند شوند.

وی از ناشران و کتاب‌فروشان خواست اطلاعات خود را به‌روز کنند و افزود: همکاری ناشران و کتاب‌فروشان می‌تواند به ما کمک کند خدمات را با ظرفیت و کیفیت بهتری ارائه دهیم.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به احتمال بروز برخی اختلالات در دوره انتقال سامانه گفت: این جابه‌جایی ممکن است در مقطعی اختلالاتی ایجاد کند و از این بابت عذرخواهی می‌کنیم. مرکز تماس نیز پاسخگوی کاربران است و تلاش می‌کند مشکلات آنها را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند.

حیدری درباره آموزش کاربران برای استفاده از سامانه جدید نیز توضیح داد و گفت: سامانه به شکلی طراحی شده که نیاز به آموزش پیچیده نداشته باشد و تلاش کرده‌ایم محیطی کاربرپسند ایجاد کنیم. فیلم‌های آموزشی و شیوه‌نامه‌های لازم نیز در خود سامانه قرار داده شده است. فرایند استفاده از سامانه پیچیده نیست و کاربران می‌توانند از آموزش‌های موجود استفاده کنند. با این حال، نقدها و پیشنهادهای کاربران بررسی خواهد شد.

حیدری ادامه داد: تلاش کرده‌ایم مشکلات و خطاهای فنی موجود در سامانه قبلی را برطرف کنیم و امیدواریم در سامانه جدید شاهد این مشکلات نباشیم. همکاری ناشران و کتاب‌فروشان در فرایند انتقال و شارژ کیف پول نیز می‌تواند به ارائه خدمات با کیفیت و سرعت بیشتر کمک کند. مواردی که لازم است کاربران انجام دهند، به آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد و امیدواریم این همکاری به بهترین شکل انجام شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در پایان اعلام کرد: کاربران در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانند با مرکز پشتیبانی و اطلاع‌رسانی سامانه «پست کتاب» به شماره‌های ۰۲۱۹۱۳۰۰۲۵۰و ۰۲۱۹۱۰۰۹۸۹۸ تماس بگیرند.