بدهکار ۵۲۰۰ میلیارد ریالی پس از ۱۶ سال فرار در مازندران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: این پرونده با توجه به فرار طولانیمدت متهم و میزان قابل توجه بدهی بانکی، بهصورت ویژه در دستور کار مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، بررسی سرنخهای موجود و رصد تحرکات متهم، سرانجام موفق شدند محل اختفای وی را شناسایی کنند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران بیان کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد متهم با استفاده از شرکتهای صوری در زمینه واردات و صادرات، تسهیلات و وامهای سنگین بانکی دریافت کرده و پس از ایجاد بدهی بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، از سال ۱۳۸۹ متواری شده بود.
خورشاد ادامه داد: متهم طی سالهای گذشته با جابهجایی محل سکونت و بهکارگیری شیوههای مختلف، تلاش داشت از دید مأموران مخفی بماند؛ اما اقدامات تخصصی کارآگاهان سرانجام محل اختفای او را در یکی از روستاهای دورافتاده یک شهرستان کوهپایهای مشخص کرد.
وی خاطرنشان کرد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه، در عملیاتی غافلگیرانه این فرد را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: متهم پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و تحقیقات تکمیلی درباره نحوه دریافت تسهیلات بانکی و سایر ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد.
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