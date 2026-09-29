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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

مواسات فقط کمک به نیازمندان شناخته‌شده نیست؛ ضرورت شناسایی محرومان

مواسات فقط کمک به نیازمندان شناخته‌شده نیست؛ ضرورت شناسایی محرومان

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بر ضرورت شناسایی نیازمندان ناشناس تأکید کرد و گفت: برخی محرومان به دلیل بی‌اطلاعی یا عدم مراجعه، از حمایت‌های موجود بی‌بهره هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر سه شنبه در جلسه قرارگاه قرارگاه مواسات در محل دفتر خود، ضمن اشاره به آثار و برکات فعالیت این قرارگاه میان دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: برگزاری این جلسات زمینه هم‌ افزایی و هم‌اندیشی دستگاه‌ها را فراهم کرده و می‌تواند به هم‌ پوشانی ظرفیت‌ها و نیازهای موجود کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به همه اقشار نیازمند، ادامه داد: در کمک‌های خیریه باید میان افرادی که برای دریافت حمایت مراجعه و نیاز خود را اعلام می‌کنند با محرومانی که نیازهایشان پنهان مانده است، تفکیک قائل شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان توضیح داد: برخی افراد نیازمند، برای دریافت کمک‌های مؤمنانه به مجموعه‌های مختلف مراجعه می‌کنند و نیاز خود را مطرح می‌کنند، اما در مقابل، افرادی نیز هستند که به دلایل مختلف توان یا امکان مراجعه ندارند و نیاز آنها ناشناخته باقی می‌ماند.

مطیعی، شناسایی این گروه از محرومان را از وظایف دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: نباید اجازه داد نیازمندی افراد به دلیل عدم مراجعه یا ناآگاهی از خدمات حمایتی، پنهان باقی بماند.

وی همچنین بی‌اطلاعی برخی نیازمندان از حمایت‌ها و خدمات دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی را یکی از دلایل مراجعه نکردن آنان عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی علاوه بر مسئولیت در زمینه حمایت از نیازمندان، باید در حوزه اطلاع‌رسانی نیز اقدامات مناسب و موثری انجام دهند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه هر دستگاه به اندازه ظرفیت و مأموریت خود در قبال حمایت از محرومان مسئولیت دارد، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند از موازی کاری جلوگیری کرده و موجب شود حمایت‌ها دقیق‌تر به دست افرادی برسد که واقعاً نیازمند هستند.

مطیعی ضمن اشاره به جایگاه مواسات در آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است: «مَنْ وَاسَی‌ اَلْفَقِیرَ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْصَفَ اَلنَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِکَ اَلْمُؤْمِنُ حَقّاً»؛ کسی که از مال خود مواسات کند و در حق مردم انصاف داشته باشد، مؤمن حقیقی است.

وی ابراز امیدواری کرد: اقدامات انجام‌شده در مسیر مواسات و خدمت به محرومان مورد قبول خداوند قرار گیرد و همه کسانی که برای حمایت از نیازمندان و رفع محرومیت تلاش می‌کنند، مشمول رحمت و عنایت الهی باشند.

کد مطلب 6962470

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