به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر سه شنبه در جلسه قرارگاه قرارگاه مواسات در محل دفتر خود، ضمن اشاره به آثار و برکات فعالیت این قرارگاه میان دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: برگزاری این جلسات زمینه هم‌ افزایی و هم‌اندیشی دستگاه‌ها را فراهم کرده و می‌تواند به هم‌ پوشانی ظرفیت‌ها و نیازهای موجود کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به همه اقشار نیازمند، ادامه داد: در کمک‌های خیریه باید میان افرادی که برای دریافت حمایت مراجعه و نیاز خود را اعلام می‌کنند با محرومانی که نیازهایشان پنهان مانده است، تفکیک قائل شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان توضیح داد: برخی افراد نیازمند، برای دریافت کمک‌های مؤمنانه به مجموعه‌های مختلف مراجعه می‌کنند و نیاز خود را مطرح می‌کنند، اما در مقابل، افرادی نیز هستند که به دلایل مختلف توان یا امکان مراجعه ندارند و نیاز آنها ناشناخته باقی می‌ماند.

مطیعی، شناسایی این گروه از محرومان را از وظایف دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: نباید اجازه داد نیازمندی افراد به دلیل عدم مراجعه یا ناآگاهی از خدمات حمایتی، پنهان باقی بماند.

وی همچنین بی‌اطلاعی برخی نیازمندان از حمایت‌ها و خدمات دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی را یکی از دلایل مراجعه نکردن آنان عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی علاوه بر مسئولیت در زمینه حمایت از نیازمندان، باید در حوزه اطلاع‌رسانی نیز اقدامات مناسب و موثری انجام دهند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه هر دستگاه به اندازه ظرفیت و مأموریت خود در قبال حمایت از محرومان مسئولیت دارد، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند از موازی کاری جلوگیری کرده و موجب شود حمایت‌ها دقیق‌تر به دست افرادی برسد که واقعاً نیازمند هستند.

مطیعی ضمن اشاره به جایگاه مواسات در آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است: «مَنْ وَاسَی‌ اَلْفَقِیرَ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْصَفَ اَلنَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِکَ اَلْمُؤْمِنُ حَقّاً»؛ کسی که از مال خود مواسات کند و در حق مردم انصاف داشته باشد، مؤمن حقیقی است.

وی ابراز امیدواری کرد: اقدامات انجام‌شده در مسیر مواسات و خدمت به محرومان مورد قبول خداوند قرار گیرد و همه کسانی که برای حمایت از نیازمندان و رفع محرومیت تلاش می‌کنند، مشمول رحمت و عنایت الهی باشند.