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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

کارکنان انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت و آرامش جامعه‌اند

کارکنان انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت و آرامش جامعه‌اند

سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت هفته انتظامی پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت هفته انتظامی پیامی صادر کرد. متن این پیام بدین شرح است:

نام نیروهای انتظامی در تاریخ انقلاب اسلامی با شجاعت، دلاوری و ایثارگری غیور مردان و شیرزنانی عجین شده که خالصانه، بی ادعا و جان برکف در راستای خدمتگزاری به مردم و برقراری نظم و امنیت و تداوم آن در جامعه تلاش می‌کنند. خستگی ناپذیری، سختکوشی و عمل به منویات مقام عظمای ولایت در راستای تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی از ویژگی‌ها و شاخصه‌های مهم کارکنان و فرماندهان فراجاست.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ستون استوار امنیت پایدار و مظهر اقتدار و رافت اسلامی، همواره در خط مقدم مقابله با فتنه‌ها، تهدیدات و توطئه‌های خباثت‌آلود دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم ایستادگی کرده است.

امروز حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی، هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی استکبار، پاسداری از خون پاک شهدای والامقام امنیت و پایبندی به آرمان های والای امامین انقلاب اسلامی(ره)، تکلیفی همگانی در عرصه جهاد تبیین می باشد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، آوردگاه‌های تامین امنیت و نظم و شهدای اقتدار جنگهای تحمیلی دوازده روزه و رمضان، هفته انتظامی را خدمت فرمانده خدوم و غیور کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و آحاد فرماندهان و کارکنان محترم انتظامی در سراسر کشور تبریک عرض نموده و توفیق و عزت روز افزون یکایک ایشان را در ادامه مسیر خدمتگذاری به مردم شریف ایران، تحت عنایات خاص حضرت ولی عصر(عج) و تبعیت از فرامین و رهنمودهای حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله العالی) از درگاه حضرت احدیت مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6962359
زهرا اسكندری

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