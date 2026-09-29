آراز قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز فعالیت هنری خود اظهار کرد: علاقه من به موسیقی از دوران کودکی شکل گرفت و از همان سال‌ها تلاش می‌کردم با امکاناتی که در خانه داشتم، به نوعی موسیقی را تجربه کنم. حتی وسایل آشپزخانه را مانند سازهای کوبه‌ای به کار می‌گرفتم و با آنها ریتم می‌نواختم.

وی ادامه داد: این علاقه به مرور جدی‌تر شد و با حمایت مادرم توانستم آموزش موسیقی را آغاز کنم. حدود شش سال در حوزه نوازندگی آموزش دیدم و در این مدت تلاش کردم شناخت بیشتری از موسیقی و ساز به دست آورم.

این هنرمند نوجوان افزود: پس از چند سال فعالیت در حوزه نوازندگی، به خوانندگی موغام علاقه‌مند شدم و وارد این عرصه شدم. برای من موغام تنها یک سبک موسیقی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و هویت هنری است که از گذشته به نسل امروز منتقل شده و باید برای حفظ و معرفی آن تلاش کرد.

موغام برای من فقط موسیقی نیست؛ بخشی از فرهنگ و ایستادگی است

قاسمی با اشاره به حضور خود در ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام تبریز گفت: حضور در چنین جشنواره‌ای برای یک هنرمند نوجوان تجربه مهمی است، زیرا فرصت می‌دهد در کنار دیگر هنرمندان قرار بگیریم، از تجربه آنها استفاده کنیم و توانایی‌های خود را در معرض قضاوت مخاطبان و داوران قرار دهیم.

وی بیان کرد: سال گذشته در بخش خوانندگی مقام سوم را به دست آوردم و این موفقیت باعث شد انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر داشته باشم. حضور در جشنواره برای من تنها به معنای کسب رتبه نیست، بلکه فرصتی است تا بیشتر یاد بگیرم و تجربه کسب کنم.

این هنرمند موغام تأکید کرد: موسیقی موغام ظرفیت زیادی برای بیان احساسات دارد و هنرمند می‌تواند از طریق آن حرف‌هایی را منتقل کند که شاید در قالب کلمات به همان اندازه اثرگذار نباشد. به همین دلیل معتقدم موغام می‌تواند علاوه بر وجه هنری، بیانگر احساسات و دغدغه‌های مردم نیز باشد.

همدردی هنرمندان با خانواده شهدای دانش‌آموز

قاسمی در ادامه با اشاره به شهدای دانش‌آموز میناب اظهار کرد: ما هنرمندان خود را در غم و اندوه مادران و خانواده‌های دانش‌آموزان شهید شریک می‌دانیم و نمی‌توانیم نسبت به این اتفاق بی‌تفاوت باشیم.

وی افزود: وقتی دانش‌آموزان جان خود را از دست می‌دهند، این موضوع فقط یک حادثه برای یک خانواده نیست، بلکه احساسات بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما نیز به عنوان کودکان و نوجوانان این سرزمین، خود را به این خانواده‌ها نزدیک می‌دانیم و درد و اندوه آنها را احساس می‌کنیم.

این هنرمند نوجوان ادامه داد: موسیقی می‌تواند یکی از راه‌هایی باشد که از طریق آن یاد این شهدا زنده نگه داشته شود. وقتی هنرمند روی صحنه حاضر می‌شود و برای مردم اجرا می‌کند، می‌تواند بخشی از این اجرا را به یاد کسانی اختصاص دهد که جان خود را از دست داده‌اند تا نام و یاد آنها در ذهن جامعه باقی بماند.

حمله به مدرسه، زخمی بر پیکر کودکان ایران است

قاسمی با اشاره به حمله به یک مدرسه و جان‌باختن دانش‌آموزان گفت: حمله به مدرسه، تعرض به محیطی است که باید محل آموزش، رشد و آرامش کودکان باشد. به نظر من چنین اتفاقی هتک حرمت به کودکان ایران است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی ادامه داد: دانش‌آموزانی که در مدرسه حضور داشتند، مانند همه ما فرزندان خانواده‌های خود بودند و خانواده‌هایی داشتند که چشم‌انتظار بازگشت آنها بودند. طبیعی است که چنین اتفاقی علاوه بر خانواده‌های داغدار، دل بسیاری از مردم ایران، به‌ویژه کودکان و نوجوانان را به درد آورد.

این هنرمند موغام تأکید کرد: کودکان باید در محیطی امن درس بخوانند و آینده خود را بسازند. وقتی چنین محیطی هدف قرار می‌گیرد، طبیعی است که جامعه نسبت به آن واکنش نشان دهد و هنرمندان نیز می‌توانند بخشی از این واکنش را از طریق زبان هنر بیان کنند.

ایستادگی هنرمندان در صحنه موسیقی

قاسمی با بیان اینکه موسیقی موغام را نوعی زبان ایستادگی می‌داند، گفت: از نگاه من، خود حضور هنرمند روی صحنه و ادامه دادن مسیر هنری در شرایط دشوار می‌تواند نوعی ایستادگی باشد. ما با موسیقی خود می‌توانیم یاد شهدا را زنده نگه داریم و نشان دهیم که اتفاقات تلخ، باعث فراموش شدن نام آنها نمی‌شود.

وی افزود: وقتی برای شهدای دانش‌آموز اجرا می‌کنیم، هدف فقط خواندن یک قطعه موسیقی نیست؛ بلکه می‌خواهیم بخشی از احساس خود و جامعه را منتقل کنیم. موسیقی می‌تواند یاد شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کند و اجازه ندهد نام آنها در گذر زمان فراموش شود.

این هنرمند نوجوان اظهار کرد: من معتقدم هنرمند باید نسبت به اتفاقات اطراف خود حساس باشد و بتواند از ظرفیت هنری که در اختیار دارد برای بیان احساسات مردم استفاده کند. اگر یک هنرمند بتواند با صدای خود بخشی از درد و احساس جامعه را روایت کند، هنر او می‌تواند تأثیر اجتماعی بیشتری داشته باشد.

جشنواره موغام؛ فرصتی برای حضور نسل جوان

قاسمی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در تبریز گفت: برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای حضور هنرمندان جوان و نوجوان در کنار استادان و هنرمندان باتجربه است و می‌تواند به کشف و پرورش استعدادهای جدید کمک کند.

وی افزود: امیدوارم برگزاری جشنواره موغام در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و هنرمندان بیشتری از نقاط مختلف کشور در آن حضور داشته باشند. استمرار این رویداد می‌تواند به معرفی گسترده‌تر موسیقی موغام و ایجاد انگیزه در میان نسل جدید کمک کند.

این هنرمند نوجوان در پایان گفت: امیدوارم یاد شهدای دانش‌آموز و همه شهدای ایران همواره زنده بماند و هنرمندان نیز بتوانند با زبان هنر، سهم خود را در حفظ این یاد و انتقال آن به نسل‌های آینده ایفا کنند.

ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام آذربایجان به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز از پنجم تا هشتم مهرماه در سالن همایش‌های بین‌المللی شهریار خاوران برگزار می‌شود. این جشنواره در بخش‌های خوانندگی، نوازندگی و پژوهش برگزار شده و هنرمندان و پژوهشگران حوزه موسیقی موغام در آن حضور دارند.