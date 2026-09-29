ناشنوایی مانع نیست؛ دسترسی برابر حق شهروندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در مراسم گرامیداشت روز ناشنوایان و تجلیل از فعالان این حوزه، با تأکید بر اینکه ناشنوایی مانعی در مسیر پیشرفت و تعالی نیست، خواستار عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل دسترسی‌ها و ارائه خدمات مطلوب به جامعه ناشنوایان شد.

وی ضمن ادای احترام به توانمندی‌های جامعه ناشنوایان، افزود: ناشنوایی محدودیت نیست، بلکه شرایطی است که نیازمند نگاهی متفاوت و البته مسئولانه از سوی جامعه و دولت است. ما باید بپذیریم که حقوق ناشنوایان، حقوق شهروندی آنان است و این قشر عزیز، عضوی تفکیک‌ناپذیر و ارزشمند از پیکره اجتماع ما هستند.

فرماندار اردبیل با اشاره به حضور نخبگان ناشنوا در عرصه‌های مختلف گفت: در میان جامعه ناشنوایان، هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان بسیار توانمندی حضور دارند که اگر به درستی دیده و حمایت شوند، می‌توانند افتخارات بزرگی برای منطقه رقم بزنند. این افراد سرمایه‌های انسانی ما هستند و حمایت از آن‌ها یک ضرورت مدیریتی و اخلاقی است.

قلندری بر ضرورت ارتقای کیفی خدمات در ادارات و مراکز عمومی تأکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی به این قشر در ادارات و سازمان‌ها باید به نحو مطلوب و شایسته باشد. در همین راستا، از سازمان بهزیستی و تمامی دستگاه‌های مرتبط انتظار می‌رود با تدوین و ارائه برنامه‌های هدفمند و عملیاتی، زمینه بهره‌مندی حداکثری ناشنوایان از امکانات عمومی را فراهم آورند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تمهیدات ویژه، نظارت مستمری بر روند تحصیلی دانش‌آموزان ناشنوا داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که هیچ جوانی به دلیل مسائل حسی و ارتباطی، از قافله علم و دانش عقب نمی‌ماند.

فرماندار اردبیل به ضرورت فرهنگ‌سازی در سطح جامعه پرداخت و تصریح کرد: فرهنگ‌سازی مهم‌ترین نیاز فعلی ماست. باید بپذیریم که زبان اشاره یک زبان کامل، ریشه‌دار و پویاست. جامعه باید آموزش ببیند که احترام به تفاوت‌ها، نه از سر ترحم، بلکه نشانه غرور و بلوغ اجتماعی ماست.

قلندری با تأکید بر هدف‌گذاری برای آینده گفت: ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا اردبیل را به شهری تبدیل کنیم که در آن همه شهروندان، فارغ از تفاوت‌های جسمی، امنیت، احترام و فرصت‌های برابر را لمس کرده و از زندگی اجتماعی پویا بهره‌مند شوند.