به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف اندونزی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد. علی حاجیپور با کسب ۲۴ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و فرهان هلیم بازیکن شماره ۱۴ اندونزی نیز با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکن این تیم بود.
تیم ملی والیبال ایران در مجموع ستهای این مسابقه ۱۱۰ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۹ امتیاز در حمله، ۱۲ امتیاز در دفاع، ۷ امتیاز سرویس و ۳۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.
بازیکنان تیم ملی والیبال اندونزی نیز در مجموع ستهای این مسابقه ۱۰۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۴ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۸ پوئن سرویس و ۳۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.
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