به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح سه شنبه در دومین جلسه کارگروه پایش و راهبری پروژههای کلان استان، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژههای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد: موضوعات مربوط به این پروژهها باید از واگذاری اختیارات و طراحی گرفته تا سرمایهگذاری، بهصورت مشخص دستهبندی شوند و برای هرکدام زمانبندی روشنی داشته باشیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به پروژه پردیس فکوری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات مشهد افزود: باید از فرصتی که فراهم شده استفاده کنیم و اجازه ندهیم این پروژه کند شده یا از چرخه اجرا خارج شود. تلاشهای زیادی برای فراهمشدن این بستر انجام شده و اکنون باید موضوعات باقیمانده را مشخص کنیم و به نتیجه برسانیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه فردوسی مشهد و پارک علم و فناوری برای توسعه زیرساختهای فناوری استان ادامه داد: دانشگاه فردوسی یک برج فناوری مصوب دارد و پارک علموفناوری استان نیز برج فناوری خود را مصوب کرده است. پیشنهاد من این است که با دانشگاه تفاهم کنیم تا این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند و بتوانیم از این ظرفیت برای توسعه فناوری استفاده کنیم. لازم است موضوعات مرتبط با زیرساخت، امکانات، طراحی، سرمایهگذاری و زمانبندی اجرا و بهصورت دقیق بررسی شود و برجهای فناوری نیز در فهرست پروژههای کلان استان قرار گیرند.
مظفری با اشاره به ضرورت توسعه مراکز رشد در استان گفت: در شش قطبی که برای استان تعریف کردهایم، باید ظرفیت ایجاد مراکز رشد را داشته باشیم. شاید در شرایط فعلی امکان پوشش همه شهرستانها وجود نداشته باشد، اما باید از ظرفیت همین قطبها استفاده کنیم.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نقش فناوری در تغییر ساختار اقتصادی استان افزود: ما دانشجویان خوب و دانش خوبی داریم و باید اقتصاد مبتنی بر محصول و فناوری را توسعه دهیم. بدون تردید باید به این موضوع بپردازیم و از فرصتهای موجود برای ساماندادن به اقتصاد استان استفاده کنیم.
وی همچنین با اشاره به تجربه واگذاری اختیارات در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: واگذاری اختیار به استان تجربه خوبی بود و نتایج مثبتی داشت. اگر برای پیشبرد پروژهها به اختیارات بیشتری نیاز باشد، باید موضوع را پیگیری کنیم تا کارها معطل نماند.
مظفری با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تسریع اجرای پروژههای استانی گفت: در جلسه آنلاین با رئیسجمهور درباره پروژهها صحبت شد و تأکید ایشان این بود که هر کاری در استان وجود دارد، انجام شود و اگر لازم بود، از تهران اجازه گرفته شود. این به این معناست که کار را انجام بدهیم و اگر به اختیار یا مجوزی نیاز داشتیم، موضوع را پیگیری کنیم؛ نباید اجازه بدهیم مسائل اداری و موانع موجود، اجرای پروژهها را متوقف کند. پروژههای کلان استان باید با زمانبندی مشخص و تعیین مسئولیت دستگاههای مرتبط دنبال شوند و برای هر پروژه، مراحل اجرا و بهرهبرداری بهروشنی تعیین شود.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسبوکارها در مشهد، این طرح را یکی از زیرساختهای مهم توسعه فناوری استان دانست و گفت: فیبر نوری یک شاهراه اصلی ارتباطی است و میتواند تأثیر بسیار زیادی در اکوسیستم فناوری استان و شهر مشهد داشته باشد؛ هرچند ممکن است آثار آن در نگاه نخست بهطور کامل ملموس نباشد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای هماهنگی میان دستگاهها و اپراتورها افزود: کار خوبی آغاز شد و با پیگیریهایی که انجام گرفت، زمینه فعالیت اپراتورها فراهم شد. تأکید ما این بود که اپراتورهایی وارد کار شوند که بتوانند پروژه را اجرا کنند و به نتیجه برسانند.
مظفری همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی با مدیریت شهری گفت: مسائل مربوط به حفاری، خیابانهای اصلی و اتصال شبکه باید با همکاری دستگاههای مربوط در استان پیگیری شود تا اجرای پروژه با تأخیر بیشتری مواجه نشود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه انتظار میرفت پروژه فیبر نوری زودتر به نتیجه برسد، اظهار کرد: قرار ما این بود که پروژه فیبر نوری زودتر انجام شود. اینکه نسبت به بقیه کلانشهرها وضعیت خوبی داریم، نکته مثبتی است، اما نباید به این بسنده کنیم که چون وضعیت دیگران نامناسب است، شرایط ما بهتر به نظر میرسد. باید پروژه را به پایان برسانیم و سپس به سراغ سایر کارهای مهم برویم.
وی با تأکید بر اهمیت تکمیل این طرح افزود: موانع اجرایی و مشکلات مربوط به هماهنگیهای بیندستگاهی باید با استفاده از ظرفیتهای موجود برطرف شوند و دستگاهها برای حل مسائل احتمالی، فراتر از انجام وظایف اداری معمول همکاری کنند.
مظفری با اشاره به برنامه کارگروه برای پیگیری مستمر پروژههای کلان استان گفت: به دلیل اهمیت این پروژهها، قرار ما این است که در قالب یک برنامه ۱۰۰ هفتهای، هر هفته سهشنبهها در خدمت دوستان باشیم و پروژهها را به سرانجام برسانیم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: تقاضا دارم به این موضوعات صرفاً بهعنوان یک کار اداری یا تکلیفی نگاه نشود. اگر مانعی وجود دارد، باید با رویکرد حل مسئله آن را برطرف کنیم. هیچ مانعی نباید باعث توقف کار شود و اگر مسئلهای وجود دارد، از ظرفیت همین مجموعه برای حل آن استفاده کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت پایبندی دستگاهها به تعهدات و زمانبندیها تصریح کرد: هر پروژه باید برنامه مشخصی برای اجرا و بهرهبرداری داشته باشد و تأخیرهای احتمالی نیز با پیگیری جدی جبران شوند. حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که در تلوزیون شهری استانداری، روزشمار پروژههای کلان را داشته باشیم و در سطح شهر نیز در جاهایی که لازم است، اطلاعات مربوط به پروژهها را اعلام کنیم تا مردم در جریان روند کار قرار بگیرند.
مظفری با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای پایش مستمر پروژهها اظهار کرد: پروژههای کلان استان باید مانند طرحهای حوزه انرژیهای خورشیدی، دارای داشبورد مدیریتی و رصدخانه بهروز و آنلاین باشند تا بتوانیم لحظهبهلحظه کنترل کنیم که هر پروژه در چه مرحلهای قرار دارد.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: گزارشهای پروژهها باید دقیق تهیه و در جلسات کارگروه بررسی شوند تا مشکلات و موانع اجرایی بهموقع شناسایی شوند.
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