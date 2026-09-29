خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: یک روزنامه‌نگار ترکیه‌ای با راه‌اندازی کاروان دوچرخه‌سواری «دوستی»، قصد دارد در سفری ۴ هزار کیلومتری از چاناک‌قلعه تا میناب، پیام همبستگی با کودکان قربانی جنگ را به ایران برساند.

کمال یوجل، روزنامه‌نگار ترکیه‌ای، اعلام کرده است این کاروان با هدف زنده نگه داشتن یاد کودکانی که در حمله به دبستان شجره‌الطیبه میناب جان باختند و رساندن پیام همبستگی کودکان ترکیه به کودکان ایران راه‌اندازی شده است.

بر اساس گزارش «سول» ترکیه، این مدرسه در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در جریان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به میناب هدف قرار گرفت. این رسانه به نقل از هیئت تحقیق مستقل سازمان ملل اعلام کرده است که در این حمله ۱۵۷ نفر از جمله ۱۲۳ کودک جان باختند. آمار رسمی ایران نیز شمار جان‌باختگان را ۱۵۶ نفر، از جمله ۱۲۰ دانش‌آموز، اعلام کرده است.

کاروانی برای رساندن پیام کودکان

یوجل در توضیح هدف این سفر گفت که واکنش به کشته شدن کودکان نباید تنها به انتشار پیام در شبکه‌های اجتماعی محدود شود و به همین دلیل، او و شماری از دوستانش در قالب مجموعه‌ای با عنوان «ابتکار دوچرخه» تصمیم گرفته‌اند کاروانی را از ترکیه به ایران اعزام کنند.

این کاروان قرار است روز ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در دیاربکر گردهم بیاید و از آنجا حرکت خود را به سمت ایران آغاز کند. مسیر ایران از شهرهای خوی، تبریز، زنجان، قزوین، تهران، قم، اصفهان، آباده، هرات، سیرجان، حاجی‌آباد و بندرعباس عبور می‌کند و در نهایت مقابل مدرسه هدف حمله در میناب پایان خواهد یافت. کل این سفر ۲۵ روز به طول خواهد انجامید.

کیف‌های مدرسه به جای خورجین

یکی از بخش‌های نمادین این حرکت، حمل کیف‌های مدرسه کودکان در پشت دوچرخه‌هاست. قرار است کودکان ترکیه نامه‌ها، نقاشی‌ها، شعرها، اسباب‌بازی‌ها و پیام‌های همبستگی خود را برای کودکان ایران در این کیف‌ها قرار دهند.

به گفته یوجل، شماری از کودکان مبتلا به سرطان خون که در بیمارستان تحت درمان هستند نیز نقاشی‌هایی برای کودکان مناطق جنگ‌زده ارسال کرده‌اند. داوطلبان یک انجمن حمایت از کودکان در ترکیه نیز هزاران اسباب‌بازی برای این کاروان فراهم کرده‌اند.

قرار است در بخش ایرانی مسیر، دوچرخه‌سواران ایرانی نیز اعضای کاروان را همراهی کنند. یوجل گفته است با گروه‌های دوچرخه‌سواری و فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران برای همراهی این برنامه هماهنگی شده است.

اعضای کاروان در میناب قرار است با خانواده کودکانی که در حمله به مدرسه جان باختند دیدار کنند و بخشی از هدایای جمع‌آوری‌شده را به کودکان شهرهای مسیر و میناب اهدا کنند.

«دوچرخه نفت نمی‌خواهد، بمب حمل نمی‌کند»

یوجل درباره انتخاب دوچرخه به‌عنوان نماد این حرکت گفت: «دوچرخه نفت نمی‌خواهد، بمب حمل نمی‌کند و مرگ به همراه نمی‌آورد.»

او هدف این کاروان را مخالفت با جنگ و حملات علیه غیرنظامیان و رساندن پیام همبستگی میان ملت‌ها عنوان کرد.

یوجل گفت: «در جاده باستانی ابریشم، کاروان‌ها در گذشته کالاهای تجاری حمل می‌کردند. ما این بار در همان مسیر پیام‌های انسان‌دوستی و همبستگی حمل می‌کنیم. جای شترها را دوچرخه‌ها گرفته‌اند و به‌جای کالاهای تجاری، نامه‌های کودکان را حمل می‌کنیم.»

چاناک‌قلعه؛ پیوندی تاریخی میان ایران و ترکیه

وی با اشاره به سابقه روابط تاریخی ایران و ترکیه و ارتباط آن با نبرد چاناک‌قلعه گفت که این سفر را گامی برای تقویت «دوستی دوچرخه‌ای» میان دو کشور می‌داند.

یوجل با اشاره به جنگ چاناک‌قلعه در سال ۱۹۱۵ میلادی گفت که شماری از ایرانیانی که در آن دوره در قلمرو عثمانی زندگی می‌کردند، به دلیل پیوندهای دینی و تاریخی به آناتولی رفتند و به‌صورت داوطلبانه در ارتش عثمانی به نیروهای مدافع چاناک‌قلعه پیوستند.

وی گفت: «همان‌طور که در چاناک‌قلعه علیه امپریالیسم مبارزه کردیم، اکنون مردم ایران نیز در برابر امپریالیست‌ها مبارزه می‌کنند.»

دیدار با خانواده کودکان میناب

به گفته یوجل، اعضای کاروان پس از ورود به میناب با خانواده کودکانی که در حمله به مدرسه جان باختند دیدار خواهند کرد و نامه‌ها، نقاشی‌ها و هدایای کودکان ترکیه را به آنها خواهند رساند.

او افزود در بخش ایرانی این سفر، دوچرخه‌سواران ایرانی اعضای کاروان را همراهی خواهند کرد و با گروه‌های دوچرخه‌سواری و فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران نیز برای برگزاری این برنامه هماهنگی شده است.

یوجل این سفر را نخستین گام برای ایجاد «پل دوستی دوچرخه‌ای» میان ایران و ترکیه دانست و گفت قصد دارد در آینده نیز برنامه‌های مشترکی در این زمینه برگزار کند.

«تمام سلاح‌های جهان را ذوب کنیم و دوچرخه بسازیم»

یوجل درباره ادامه جنگ و تنش در منطقه گفت حملات آمریکا و اسرائیل در فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، عراق و ایران پیامدهای انسانی سنگینی داشته است.

او گفت: «ما درد کودکانی را که در غزه کشته شدند، از درد کودکانی که در میناب جان خود را از دست دادند جدا نمی‌دانیم. میناب را به‌عنوان یکی از نمادهای این درد مشترک انتخاب کرده‌ایم.»

وی در پایان گفت: «ما نمی‌خواهیم در هیچ نقطه‌ای از این جهان جنگی وجود داشته باشد. تمام سلاح‌های جهان را ذوب کنیم و دوچرخه بسازیم.»

این کاروان قرار است پس از طی مسیر حدود ۴ هزار کیلومتری، خود را به میناب برساند و در مقابل مدرسه‌ای که در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت، به سفر خود پایان دهد.