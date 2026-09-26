عطوان: پیروزی ایران در مجمع عمومی، پیروزی در میدان را تقویت کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله ای به بررسی سخنرانی های صورت گرفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخت و نوشت که سخنرانی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در افتتاحیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، آشکار کرد که او به بیماری روانی و جسمی به نام «ایران» مبتلاست؛ همان بیماری که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز از آن رنج میبرد.
وی ادامه داد که جنگ شکستخورده ترامپ و نتانیاهو علیه ایران، که هیچیک از اهدافش محقق نشد، تنها موضوع این سخنرانی بود و تقریباً تمامی مسائل دیگر جهان، از جمله جنگ اوکراین، وضعیت اقتصاد جهانی، و وضعیت ملتهب داخلی آمریکا نادیده گرفته شد.
عطوان به التماس ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران یا صدور ویزا برای هیئت ایرانی در آخرین لحظات یا انجام حمله شدید علیه ایران در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه اشاره کرده و گفت که به دلیل همین بیماری است که ترامپ دچار سردرگمی و تزلزل رفتاری است.
عطوان پاسخ رئیسجمهور ایران به اتهامات دونالد ترامپ را «دندان شکن» خواند و تاکید کرد که وی آمار جامعی از تمام جنایات تروریستی آمریکا و اسرائیل ارائه داد که از نسلکشی در غزه گرفته تا کشتار و جنایت در ایران و ترور آیتالله علی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و اعضای خانوادهاش و به شهادت رساندن بیش از ۱۵۰ دانشآموز دختر و پسر در شهر میناب در جنوب ایران، تداوم یافت.
وی خاطرنشان کرد که پاسخ میدانی ایران به گستاخیهای آمریکا و حماقتهای سیاسی و نظامی ترامپ ممکن است در روزهای آینده در جبهههای نبرد خود را نشان دهد. دو شاخص اصلی این حقیقت را تأیید میکند:
اول: اظهارات سردار یحیی رحیم صفوی، مشاور سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که در آن هشدار داد هرگونه حمله آمریکا به ایران در روزهای آینده ممکن است منجر به گسترش جغرافیای جنگ شود که تنها محدود به تنگه هرمز و اطراف آن نخواهد بود، بلکه به اقیانوس هند نیز کشیده خواهد شد؛ همانطور که این جنگ به دریای سرخ، تنگه بابالمندب و پیرامون آن و دریای عرب نیز گسترش یافت. این یعنی اینکه پایگاهها، کشتیها و ناوهای هواپیمابر آمریکایی اهداف مشروعی برای بمباران با موشکهای بالستیک مدرن و پیشرفته خواهند بود.
دوم: اظهارات محسن رضایی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی ایران که مهمترین نکته آن، ایجاد تغییرات راهبردی در سیاستهای دفاعی و دیپلماتیک ایران بود و اینکه تا زمانی که آمریکا به صورت عملی توافقات صورت گرفته را اجرا نکند، مذاکرهای در کار نخواهد بود. وی تصریح کرد که هر کشوری که وارد جنگِ ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی یا جنگ اقتصادی شود، دشمن محسوب شده و بر اساس این طبقهبندی با آن رفتار خواهد شد.
عطوان در این مقاله افزود که سرلشکر رضایی که با لباس نظامی سخن میگفت، آمریکا و رئیسجمهورش را به تمسخر گرفت و گفت: «آمریکا برای نابودی ایران در این جنگ برنامهریزی میکرد، اما عملاً آن را به چهارمین قدرت جهان تبدیل کرد.» ایران به عنوان نخستین کشور وارد تاریخ نظامی شد که پدافند هواییاش توانست هواپیماهای رادارگریز (F-۳۵) و آواکسهای فوق پیشرفته در زمینه جاسوسی و نظارت را سرنگون کند. مهمتر از آن، تمام جهان، دیگر به آمریکا به عنوان یک ابرقدرت که میتوان به آن اعتماد کرد و به حمایتش تکیه کرد، نگاه نمیکند.
عطوان در ادامه مقاله خود افزود: هفت ماه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ما آموخت که ایران به حرف های خود عمل میکند. به همین دلیل ایستادگی کرد و شکستهای پیاپی را بر متجاوزان تحمیل نمود؛ شکستی که کارشناسان نظامی و راهبردی آمریکا نیز به آن اذعان دارند. مهمتر اینکه، ژنرالهای ارشد در «سنتکام» (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) دیگر نه تنها خواستار خروج از هرمز و اطراف آن، بلکه خواستار خروج از کل منطقه برای کاهش خسارات شدهاند.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل که از سهشنبه گذشته آغاز شد، برای افشای حماقتهای ترامپ و رفتارهای او به عنوان یک دلقکِ بیمارِ و فاقد هوشیاری، و همچنین منزوی کردن رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر آن به عنوان منبع تروریسم و نسلکشی، در تاریخ ثبت خواهد شد.
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