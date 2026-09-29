به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلیزاده ظهر سهشنبه در دیدار با مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به گستردگی جغرافیایی خوسف و پراکندگی روستاهای این شهرستان اظهار کرد: توسعه و نگهداری راهها نیازمند نگاه ویژه است و برنامهریزی در این حوزه باید متناسب با وسعت شهرستان، ظرفیتهای اقتصادی، جمعیت روستایی و میزان تردد در محورهای ارتباطی انجام شود.
فرماندار خوسف، تسریع در اجرای راه دسترسی خوسف به آبگرم لوت را از مطالبات مهم شهرستان دانست و افزود: آبگرم لوت یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری خوسف است و توسعه راه دسترسی به این منطقه میتواند زمینه بهرهبرداری مناسبتر از ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی آن را فراهم کند.
قلیزاده، تکمیل و بهسازی راه دسترسی به مزار شاه سلیمان علی(ع) را از دیگر مطالبات شهرستان عنوان کرد و گفت: این محور به دلیل اهمیت زیارتی و تردد زائران از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید روند اجرای پروژههای مرتبط با آن با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به راههای روستایی بیان کرد: راه مناسب و ایمن یکی از زیرساختهای اصلی ماندگاری جمعیت در روستاها و دسترسی عادلانه مردم به خدمات است و باید برای تکمیل راه دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار که در تعهد دولت قرار دارند، برنامه مشخص و زمانبندی اجرایی تدوین شود.
فرماندار خوسف ادامه داد: نمیتوان توسعه روستاها را بدون توجه به راه ارتباطی مناسب دنبال کرد؛ چراکه راه مناسب دسترسی مردم به خدمات آموزشی، درمانی، اداری و اقتصادی را فراهم کرده و در رونق تولید و فعالیتهای روستایی نیز تأثیر مستقیم دارد.
قلیزاده همچنین بر تقویت نیروی انسانی و تجهیزات اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان تأکید کرد و گفت: با توجه به وسعت خوسف، تعدد محورهای مواصلاتی و گستردگی مناطق روستایی، نیروی انسانی اداری و اجرایی و ماشینآلات راهداری باید متناسب با مأموریتها و حجم فعالیتها تأمین و تقویت شود.
وی افزود: برخورداری از ماشینآلات کافی و مناسب در نگهداری راهها، اجرای عملیات راهداری، رسیدگی به نقاط حادثهخیز و ارائه خدمات سریع و مؤثر به مردم نقش مهمی دارد و باید در تخصیص تجهیزات مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار خوسف با اشاره به موقعیت شهرستان در شبکه حملونقل استان گفت: خوسف به عنوان سومین شهرستان وسیع خراسان جنوبی، علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای معدنی، کشاورزی و گردشگری، در مسیر تردد حجم قابل توجهی از ناوگان سنگین و ترانزیتی قرار دارد.
قلیزاده افزود: بخشی از تردد کالا از مناطق جنوبی و مرکزی کشور به سمت مرز افغانستان از محورهای مواصلاتی خوسف انجام میشود و همین امر موجب شده است محورهای این شهرستان علاوه بر نقش محلی، از اهمیت منطقهای در جابهجایی کالا و ارتباطات حملونقلی برخوردار باشند.
وی بیان کرد: افزایش تردد خودروهای سنگین و ناوگان ترانزیتی، ضرورت تقویت زیرسازی، بهسازی، روکش، ایمنسازی و تکمیل راههای شریانی شهرستان را دوچندان کرده و لازم است توسعه این محورها متناسب با نقش آنها در شبکه حملونقل منطقه دنبال شود.
فرماندار خوسف با بیان اینکه راه تنها یک پروژه عمرانی نیست، گفت: راه، زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی است و سرمایهگذاری در این حوزه زمینه دسترسی بهتر به معادن، مراکز تولید، مناطق گردشگری، روستاها و بازارهای مصرف را فراهم میکند.
قلیزاده تأکید کرد: انتظار مدیریت شهرستان از مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان این است که پروژههای راه خوسف بر اساس اولویت، میزان بهرهمندی مردم، اهمیت اقتصادی و گردشگری، حجم تردد و نقش هر محور در شبکه ارتباطی استان دستهبندی و برای اجرای آنها برنامه زمانبندی مشخص ارائه شود.
وی، جاده دسترسی به معدن قلعهزری را نیز یکی از مسیرهای مهم و ترانزیتی معادن شهرستانهای خوسف و نهبندان عنوان کرد و افزود: این محور از اولویتهای اساسی شهرستان است و معادن نیز آمادگی دارند به صورت مشارکتی در اجرای پروژه همکاری کنند.
فرماندار خوسف بیان کرد: فرمانداری خوسف آمادگی دارد با همکاری بخشداران و دستگاههای اجرایی شهرستان، پیگیریهای لازم برای رفع موانع اجرای پروژههای راه را انجام دهد تا روند خدمترسانی در این حوزه با سرعت بیشتری دنبال شود.
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