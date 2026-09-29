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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

حریف نخست حسین وفایی در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن مشخص شد 

حریف نخست حسین وفایی در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن مشخص شد 

حسین وفایی نخستین دیدار خود در جدول اصلی رقابت های اسنوکر اوپن شنژن را برابر «شان مورفی» از انگلستان برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شان مورفی» با شکست ۵ بر یک «مارکو فو» از هنگ کنگ حریف حسین وفایی شد.

دیدار با «شان مورفی» از انگلستان نخستین دیدار حسین وفایی در جدول اصلی رقابت های اسنوکر اوپن شنژن است. این دیدار روز چهارشنبه (۸ مهر) برگزار خواهد شد.

رقابت های اسنوکر اوپن شنژن که از رویدادهای معتبر در تقویم جهانی اسنوکر به حساب می آید، از روز دوشنبه (۶ مهر) آغاز شد و تا ۱۲ مهر ادامه دارد.

حسین وفایی در تک دیدار مرحله انتخابی این رقابت ها با شکست ۵ بر ۴ «آنتونی کوالسکی» لهستانی، جواز حضور در این رقابت ها را به دست آورد.

رقابت های اسنوکر اوپن شنژن ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد که ۱۷۷ هزار پوند سهم قهرمان است.

کد مطلب 6962512

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