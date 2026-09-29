به گزارش خبرنگار مهر، ایین تجلیل از نخبگان وظیفه نیروهای مسلح عصر امروز با حضور محمد مخبر مشاور رهبر معظم انقلاب برگزار شد .

موسی‌الرضا قائمی، رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، ضمن خیرمقدم به محمد مخبر، اظهار کرد: مرکز نخبگان نیروهای مسلح از مراکز بسیار مهمی است که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان کشور فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به سوابق مدیریتی محمد مخبر، افزود: دکتر مخبر از مدیران باسابقه کشور است که سال‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریتی، اقتصادی و اجرایی مسئولیت داشته و از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های وی می‌توان به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و معاون اولی ریاست جمهوری در دولت شهید آیت‌الله رئیسی اشاره کرد.

رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح با اشاره به مسئولیت مخبر پس از شهادت رئیس‌جمهور وقت، گفت: پس از حادثه تلخ شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، مطابق قانون اساسی مسئولیت اداره قوه مجریه تا زمان تعیین رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت و کشور در شرایطی ویژه با این مسئولیت مواجه شد.

قائمی در ادامه با تشریح فلسفه تشکیل مرکز نخبگان نیروهای مسلح اظهار کرد: فلسفه ایجاد این مرکز بر این مبناست که دوره خدمت سربازی برای یک نخبه نباید موجب توقف مسیر علمی و تخصصی او شود، بلکه می‌توان این دوره را به فرصتی برای استفاده از دانش، تخصص و ظرفیت علمی نخبگان در حل مسائل کشور تبدیل کرد.

وی افزود: این تدبیر در سال ۱۳۸۶ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد و مرکز نخبگان نیروهای مسلح نیز از همان سال فعالیت خود را آغاز کرد. در واقع هدف اصلی این است که نخبه در دوران خدمت، به جای فاصله گرفتن از مسیر علمی و حرفه‌ای خود، در یک دستگاه یا سازمان روی یک مسئله واقعی کشور کار کند و حاصل دانش و تخصص خود را در اختیار کشور قرار دهد.

رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح با بیان اینکه این مرکز طی سال‌های فعالیت خود تجربه گسترده‌ای در حوزه نخبگان به دست آورده است، گفت: تاکنون ۳۷ هزار نفر از نخبگان کشور از ظرفیت پروژه جایگزین خدمت استفاده کرده‌اند.

قائمی ادامه داد: در حال حاضر سالانه حدود ۳ هزار نخبه و استعداد برتر از طریق بنیاد ملی نخبگان برای انجام پروژه جایگزین خدمت به این مرکز معرفی می‌شوند. از سوی دیگر، با توجه به دو ساله بودن پروژه‌های این افراد، حدود ۱۰ هزار پرونده مفتوح وجود دارد که نخبگان در حال انجام پروژه‌های خود هستند.

وی درباره فرآیند فعالیت مرکز نخبگان نیروهای مسلح نیز گفت: این فرآیند از زمان معرفی نخبه آغاز می‌شود و شامل تشکیل پرونده، بررسی شرایط، آموزش، تخصیص فرد به سازمان مربوطه، تعریف و تصویب پروژه، نظارت بر مراحل مختلف اجرای پروژه و در نهایت ارزیابی و صدور گواهی پایان کار است.

رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح با اشاره به رویکرد جدید این مرکز، تصریح کرد: در دوره جدید، با رویکردی که سردار احمدی‌مقدم دنبال کرده‌اند، معتقدیم دوره خدمت یک نخبه می‌تواند فرصتی طلایی برای رشد، آموزش و توانمندسازی او باشد

قائمی افزود: بر همین اساس، در کنار پروژه‌های تخصصی، برنامه‌های آموزشی و مهارتی را نیز دنبال کرده‌ایم و در سال گذشته مجموعه‌ای از نشست‌های تبیینی و کارگاه‌های تخصصی و مهارتی برای نخبگان برگزار شد. موضوعاتی از جمله تحولات راهبردی، حکمرانی، هوش مصنوعی، مسائل تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز نخبگان در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در برنامه جدید مرکز، بر آموزش، توانمندسازی، مهارت‌افزایی و ارتقای بینش نخبگان تأکید بیشتری شده است، گفت: یکی از موضوعاتی که مرکز دنبال می‌کند، حرکت از «پروژه‌محوری» به سمت «مسئله‌محوری» است؛ یعنی صرفاً این سؤال مطرح نیست که نخبه چه پروژه‌ای انجام دهد، بلکه ابتدا باید مشخص شود کشور با چه مسئله‌ای مواجه است و این نخبه با تخصص و توانمندی خود چگونه می‌تواند در مسیر حل آن مسئله نقش‌آفرینی کند.

قائمی خاطرنشان کرد: نخبگان می‌توانند در آینده به عنوان پژوهشگر، مدیر، کارآفرین یا یکی از نیروهای مؤثر کشور نقش‌آفرینی کنند و به همین دلیل سرمایه‌های بلندمدت کشور محسوب می‌شوند.

وی افزود: مرکز وظیفه خود می‌داند ارتباط با این افراد را حفظ کند و در کنار استفاده از ظرفیت نخبگان در طول دوره خدمت، یک شبکه فعال و پویا از نخبگان ایجاد کند تا در سال‌های آینده نیز بتوان از ظرفیت آنان برای حل مسائل کشور بهره گرفت.

رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح در پایان گفت: در همین راستا و برابر تدبیر سردار احمدی‌مقدم، موضوع تشکیل «انجمن علمی نخبگان ایران» دنبال شده و اساسنامه آن به تصویب رسیده است و مراحل ایجاد این انجمن نیز در وزارت علوم در حال پیگیری است.