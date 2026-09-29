طالبی: بخش معدن پیشران اصلی توسعه و تحول استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان کرمان گفت: بخش معدن، با وجود جایگاه پررنگ آن در کرمان، همچنان ظرفیت بالایی برای پیشرانی، تحول و توسعه استان دارد

وی افزود: در جنوب استان کرمان به دلیل برجسته بودن بخش کشاورزی و تمرکز نگاه‌ها بر مسائل این حوزه، بخشی از ظرفیت‌های معدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، رویکرد توسعه در جنوب استان بر محور معدن دنبال می‌شود.

استاندار کرمان همچنین گفت: در شرق استان کرمان نیز با وجود فعالیت کمتر در حوزه معدن، قرار است معدن به عنوان یکی از محورهای توسعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه منظور از توسعه معدن، صرفاً استخراج مواد معدنی نیست، اظهار داشت: ایجاد زنجیره ارزش، تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی و همچنین تنوع‌بخشی به فعالیت‌های معدنی در استان به صورت جدی در حال دنبال شدن است.

استاندار کرمان با اشاره به ضرورت حضور هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور در استان گفت: چند شرکت خاص و شاخص در کرمان در نقاط مختلف استان دارای معادن هستند و بیشتر توجه‌ها نیز معطوف به همین شرکت‌ها بوده است و از سوی دیگر، تعداد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بومی توانمند و دارای تجربه و استعداد فعالیت، نسبت به برخی مناطق دیگر کمتر بوده و در چنین شرایطی حضور هلدینگ‌های کشوری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به فعال شدن بخش معدن و ایجاد واحدهای فرآوری کمک کند.

طالبی، از آغاز برخی اقدامات در کرمان برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن خبر داد و گفت: از حضور مجموعه سپهر در استان کرمان استقبال می‌شود و استانداری در زمینه پروژه‌های پیشنهادی و مصوبات مورد نیاز در شورای معادن استان همکاری خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی مرتبط با سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: پس از حضور در کرمان مشخص شد که در این حوزه فعالیت محدودی انجام شده و معادن ارزشمندی تحت اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارد که هنوز اقدام کافی برای فعال‌سازی آنها صورت نگرفته است.

استاندار کرمان افزود: تاکنون چندین جلسه مشترک برای فعال‌سازی این محدوده‌های معدنی برگزار شده است.

وی خواستار پیگیری نهایی این موضوع و انجام سرمایه‌گذاری در این حوزه شد و با اشاره به دیگر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: کرمان هدف اول سرمایه‌گذاری خارجی کشور محسوب می‌شود و بر اساس آمار مرکز سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

وی افزود: همچنین بنا بر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر اخیر به کرمان، استان در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز در مسیر کسب جایگاه نخست کشور قرار دارد.

مقام عالی دولت در استان کرمان اظهار کرد: ظرفیت‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد که منطقه ویژه جازموریان در جنوب کرمان نیز یکی از مناطق بسیار مستعد سرمایه‌گذاری است.

طالبی، همچنین به ظرفیت تولید برق استان کرمان اشاره کرد و گفت: کرمان نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر مازاد تولید برق دارد و میزان تولید برق آن از مصرف بیشتر است ضمن آنکه در حوزه انرژی خورشیدی نیز کرمان از مناطق پیشتاز کشور است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های آبی استان کرمان گفت: در کرمان پساب وجود دارد و اقداماتی برای جایگزینی آب در حال انجام است‌ و بخشی از این آب نیز به سمت بردسیر برای پروژه‌های فولادی منتقل می‌شود.

طالبی، افزود: خط انتقال آب شرب کرمان نیز در یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که ۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خواهد داشت.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های گاز، برق و آب این استان تأکید کرد: کرمان از ظرفیت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و امیدواریم سفر مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات به آغاز چند پروژه شاخص در استان منجر شود.