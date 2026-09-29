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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

آیت‌الله مظفری: مدیران افراد صادق را در کنار خود قرار دهند

آیت‌الله مظفری: مدیران افراد صادق را در کنار خود قرار دهند

قزوین- نماینده ولی‌فقیه در قزوین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مدیران از افراد صادق و پرهیز از چاپلوسان گفت: مسئولان باید کسانی را در کنار خود قرار دهند که واقعیت‌ها را بدون ملاحظه بیان کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری ظهر سه‌شنبه در مراسم جشنواره شهید رجایی استان قزوین با استناد به آموزه‌های نهج‌البلاغه، مهم‌ترین ویژگی همراهان مدیران را صداقت و پرهیزگاری دانست و اظهار کرد: مدیران باید افرادی را در اطراف خود جمع کنند که اهل تقوا و راستگویی باشند، نه کسانی که با چاپلوسی و بیان مطالب مطابق میل مدیر، او را از واقعیت‌ها دور کنند.

وی با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه و توصیه‌های حضرت امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر افزود: مدیر باید در کنار خود افرادی داشته باشد که مسائل را صادقانه مطرح کنند و از ستایش و تعریف‌های بی‌مورد پرهیز داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: انسان به صورت طبیعی از تعریف و تمجید دیگران خشنود می‌شود، اما اگر این تعریف‌ها از حد بگذرد، می‌تواند زمینه خودپسندی، سرکشی و فاصله گرفتن از حقیقت را فراهم کند.

وی تصریح کرد: مدیران باید افرادی را در کنار خود داشته باشند که واقعیت‌ها را ببینند، آن را صادقانه منتقل کنند و اگر مدیری دچار اشتباه شد، بدون ملاحظه خطا را به او نشان دهند.

مدیر نباید میان نیکوکار و بدکار تفاوتی قائل نشود

آیت‌الله مظفری در ادامه با اشاره به ضرورت رفتار متناسب با عملکرد افراد اظهار کرد: در مدیریت صحیح نباید نیکوکار و بدکار یکسان دیده شوند و برخورد مشابهی با رفتارهای متفاوت صورت گیرد.

وی افزود: اگر فردی که تلاش و عملکرد مناسبی دارد احساس کند تفاوتی میان او و فردی که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد وجود ندارد، انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست خواهد داد.

امام جمعه قزوین ادامه داد: از سوی دیگر، اگر با فردی که عملکرد نامناسبی دارد برخورد صحیح صورت نگیرد، ممکن است تصور کند مسیر رفتاری او درست بوده است.

وی تأکید کرد: مدیریت صحیح اقتضا می‌کند فرد نیکوکار مورد تشویق و تکریم قرار گیرد و در برابر عملکرد نادرست نیز تذکر و برخورد متناسب انجام شود.

مدیران جدید نباید اقدامات درست گذشته را تخریب کنند

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ تجربه‌ها و سنت‌های مدیریتی صحیح تأکید کرد و گفت: وقتی مدیری وارد یک مجموعه می‌شود، باید توجه داشته باشد که پیش از او نیز مدیرانی در آن مجموعه فعالیت کرده و روش‌ها و سنت‌هایی را شکل داده‌اند.

وی افزود: نباید به محض قرار گرفتن در رأس یک مجموعه، همه اقدامات مدیران گذشته کنار گذاشته شود؛ بلکه اگر روش یا اقدامی درست و مفید بوده است باید تقویت شود و اگر اشکالی وجود دارد، اصلاح شود.

آیت‌الله مظفری هشدار داد: اگر مسیرهای درست و اقدامات پسندیده‌ای که مدیران پیشین ایجاد کرده‌اند صرفاً به دلیل تغییر مدیریت متوقف شود، ممکن است پاداش آن اقدامات برای مدیران گذشته باقی بماند، اما مسئولیت و تبعات متوقف کردن یک مسیر صحیح متوجه مدیر جدید خواهد بود.

مشورت با متخصصان و اهل حکمت

وی همچنین بر اهمیت مشورت مدیران با صاحب‌نظران تأکید کرد و گفت: مدیران باید با دانشمندان و متخصصان گفت‌وگو داشته باشند و از معاشرت با افراد حکیم بهره بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: حکمت لزوماً در اختیار افرادی نیست که از تحصیلات رسمی و مدارک دانشگاهی برخوردارند و ممکن است فردی از نظر تحصیلات رسمی در سطح بالایی نباشد، اما سخنان حکیمانه و تجربه‌های ارزشمندی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: توجه به این تجربه‌ها و استفاده از دیدگاه افراد صاحب‌نظر می‌تواند به آبادانی شهرها، تقویت نظم و اجرای بهتر قانون کمک کند.

تلاش و تقوا؛ دو اصل مهم در مدیریت

آیت‌الله مظفری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسئولیت مدیران در برابر حقوق مردم و حدود الهی اظهار کرد: گشایش امور برای اقشار مختلف جامعه نیازمند آن است که مدیران نسبت به مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند احساس تعهد کنند.

وی افزود: هیچ مدیری بدون تلاش و کوشش نمی‌تواند در مسئولیت خود موفق باشد و برخی مدیران برای خدمت به مردم، شب و روز خود را وقف انجام وظایف کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین «تلاش و کوشش» و «یاری خواستن از خداوند متعال» را دو اصل مهم در مسیر مدیریت دانست و گفت: مدیران باید در کنار تلاش مستمر، تقوا را رعایت کرده و حدود الهی را محترم بشمارند.

کد مطلب 6962638

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