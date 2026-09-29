به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری ظهر سه‌شنبه در مراسم جشنواره شهید رجایی استان قزوین با استناد به آموزه‌های نهج‌البلاغه، مهم‌ترین ویژگی همراهان مدیران را صداقت و پرهیزگاری دانست و اظهار کرد: مدیران باید افرادی را در اطراف خود جمع کنند که اهل تقوا و راستگویی باشند، نه کسانی که با چاپلوسی و بیان مطالب مطابق میل مدیر، او را از واقعیت‌ها دور کنند.

وی با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه و توصیه‌های حضرت امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر افزود: مدیر باید در کنار خود افرادی داشته باشد که مسائل را صادقانه مطرح کنند و از ستایش و تعریف‌های بی‌مورد پرهیز داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: انسان به صورت طبیعی از تعریف و تمجید دیگران خشنود می‌شود، اما اگر این تعریف‌ها از حد بگذرد، می‌تواند زمینه خودپسندی، سرکشی و فاصله گرفتن از حقیقت را فراهم کند.

وی تصریح کرد: مدیران باید افرادی را در کنار خود داشته باشند که واقعیت‌ها را ببینند، آن را صادقانه منتقل کنند و اگر مدیری دچار اشتباه شد، بدون ملاحظه خطا را به او نشان دهند.

مدیر نباید میان نیکوکار و بدکار تفاوتی قائل نشود

آیت‌الله مظفری در ادامه با اشاره به ضرورت رفتار متناسب با عملکرد افراد اظهار کرد: در مدیریت صحیح نباید نیکوکار و بدکار یکسان دیده شوند و برخورد مشابهی با رفتارهای متفاوت صورت گیرد.

وی افزود: اگر فردی که تلاش و عملکرد مناسبی دارد احساس کند تفاوتی میان او و فردی که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد وجود ندارد، انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست خواهد داد.

امام جمعه قزوین ادامه داد: از سوی دیگر، اگر با فردی که عملکرد نامناسبی دارد برخورد صحیح صورت نگیرد، ممکن است تصور کند مسیر رفتاری او درست بوده است.

وی تأکید کرد: مدیریت صحیح اقتضا می‌کند فرد نیکوکار مورد تشویق و تکریم قرار گیرد و در برابر عملکرد نادرست نیز تذکر و برخورد متناسب انجام شود.

مدیران جدید نباید اقدامات درست گذشته را تخریب کنند

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ تجربه‌ها و سنت‌های مدیریتی صحیح تأکید کرد و گفت: وقتی مدیری وارد یک مجموعه می‌شود، باید توجه داشته باشد که پیش از او نیز مدیرانی در آن مجموعه فعالیت کرده و روش‌ها و سنت‌هایی را شکل داده‌اند.

وی افزود: نباید به محض قرار گرفتن در رأس یک مجموعه، همه اقدامات مدیران گذشته کنار گذاشته شود؛ بلکه اگر روش یا اقدامی درست و مفید بوده است باید تقویت شود و اگر اشکالی وجود دارد، اصلاح شود.

آیت‌الله مظفری هشدار داد: اگر مسیرهای درست و اقدامات پسندیده‌ای که مدیران پیشین ایجاد کرده‌اند صرفاً به دلیل تغییر مدیریت متوقف شود، ممکن است پاداش آن اقدامات برای مدیران گذشته باقی بماند، اما مسئولیت و تبعات متوقف کردن یک مسیر صحیح متوجه مدیر جدید خواهد بود.

مشورت با متخصصان و اهل حکمت

وی همچنین بر اهمیت مشورت مدیران با صاحب‌نظران تأکید کرد و گفت: مدیران باید با دانشمندان و متخصصان گفت‌وگو داشته باشند و از معاشرت با افراد حکیم بهره بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: حکمت لزوماً در اختیار افرادی نیست که از تحصیلات رسمی و مدارک دانشگاهی برخوردارند و ممکن است فردی از نظر تحصیلات رسمی در سطح بالایی نباشد، اما سخنان حکیمانه و تجربه‌های ارزشمندی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: توجه به این تجربه‌ها و استفاده از دیدگاه افراد صاحب‌نظر می‌تواند به آبادانی شهرها، تقویت نظم و اجرای بهتر قانون کمک کند.

تلاش و تقوا؛ دو اصل مهم در مدیریت

آیت‌الله مظفری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسئولیت مدیران در برابر حقوق مردم و حدود الهی اظهار کرد: گشایش امور برای اقشار مختلف جامعه نیازمند آن است که مدیران نسبت به مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند احساس تعهد کنند.

وی افزود: هیچ مدیری بدون تلاش و کوشش نمی‌تواند در مسئولیت خود موفق باشد و برخی مدیران برای خدمت به مردم، شب و روز خود را وقف انجام وظایف کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین «تلاش و کوشش» و «یاری خواستن از خداوند متعال» را دو اصل مهم در مسیر مدیریت دانست و گفت: مدیران باید در کنار تلاش مستمر، تقوا را رعایت کرده و حدود الهی را محترم بشمارند.

