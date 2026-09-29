به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید اداره کل پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر نقش مهم شرکت پشتیبانی امور دام در تأمین امنیت غذایی و تداوم تولید استان تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور و تأثیر آن بر حوزه امنیت غذایی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و اجرای طرح جراحی اقتصادی مواجه بود، خرید، پشتیبانی و عرضه مواد پروتئینی نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی ایفا کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: با وجود مشکلات فراوان در استان، تداوم تولید محقق شد و تولیدکنندگان در روزهای اجرای جراحی اقتصادی و همزمان با جنگ، همچنان پای کار بودند.

شفیعی با اشاره به وضعیت تولید گوشت مرغ در استان گفت: آذربایجان شرقی در تولید مرغ از رتبه نهم به رتبه هفتم کشور ارتقا یافت و افزایش تولید به گونه‌ای بود که نیازی به استفاده از ذخایر برای تأمین بازار استان ایجاد نشد.

وی ضمن قدردانی از مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام استان، خاطرنشان کرد: مدیریت مناسب معاونت بازرگانی و بهبود تولیدات دامی در وصول مطالبات و همراهی مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام، نقش مؤثری در مدیریت شرایط داشت از تک‌تک همکاران این مجموعه که با روحیه مؤمنانه و صادقانه همواره همراه و پای کار بودند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های استان در تأمین کالاهای اساسی گفت: آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت راهبردی خود و ارتباط با تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها، بازرگانان ، ظرفیت مهمی برای تأمین کالاهای اساسی دارد و در این زمینه از ظرفیت منطقه آزاد ارس نیز استفاده شد.

شفیعی ادامه داد: در جریان جنگ اخیر نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در حوزه تأمین کالاهای اساسی استان مشکل قابل توجهی ایجاد نشد و روند تأمین و توزیع کالاها استمرار داشت.

وی با اشاره به سوابق امیرحسین بهداد، سرپرست جدید اداره کل پشتیبانی امور دام استان، اظهار کرد: دکتر بهداد پیش از این معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان بوده و با توجه به سوابق مدیریتی وی در اداره کل دامپزشکی استان، عملکرد موفقی در حوزه‌های استانی و ملی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد: با توجه به روحیه ارتباطی، تجربیات مدیریتی و توانمندی‌های بهداد و همچنین مطالبات و انتظارات استاندار آذربایجان شرقی، شاهد تقویت عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام و گام‌های مؤثرتر در مسیر تأمین امنیت غذایی استان باشیم.