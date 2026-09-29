به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیمورییانسری در نشست با هیئت کشاورزی ایتالیااظهار کرد: این نشست در راستای اقدامات انجامشده برای توسعه همکاریهای بینالمللی و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای دانشبنیان در بخش کشاورزی برگزار شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده مازندران در بخش کشاورزی افزود: تولید برنج، مرکبات، گل و گیاهان زینتی و محصولات گلخانهای، زمینه مناسبی برای توسعه همکاریهای تخصصی و تجاری با کشورهای صاحب فناوری فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در این نشست موضوع تبادل فناوریهای نوین، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تقویت زیرساختهای تولید مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر انتقال دانش فنی در حوزه آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون، تولید بذور گواهیشده و صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کردند.
تیمورییانسری از تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک با طرف ایتالیایی خبر داد و گفت: این کارگروهها مأموریت خواهند داشت برنامه اجرایی همکاریها را تدوین کنند و راهکارهای ایجاد زنجیرههای ارزش پایدار در بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار دهند.
وی همکاری با ایتالیا را فرصتی برای ارتقای بهرهوری در تولید دانست و افزود: استفاده از ظرفیتهای فنی و فناوریهای نوین میتواند به کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین گفت: توسعه همکاریهای بینالمللی در حوزه کشاورزی میتواند زمینهساز تقویت اشتغال روستایی و افزایش بهرهوری اقتصادی در مناطق روستایی شود.
وی با اشاره به برنامهریزی برای نهاییسازی توافقات، خاطرنشان کرد: تفاهمنامههای عملیاتی میان دو طرف در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و نهایی خواهد شد و نتایج این همکاریها به اطلاع کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی استان خواهد رسید.
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