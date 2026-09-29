رفع مشکلات مدارس روستایی با همکاری دهیاران و خیران پیگیری می شود

سیده زهرا میراعلمی در حاشیه بازدید از مدارس روستایی شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی و تأکیدات مطرح‌شده در شورای آموزش و پرورش شهرستان، اظهار کرد: در آغاز سال تحصیلی، به بخشداران تأکید شد با بازدید از مدارس و همراهی دهیاران، در کنار مدیران مدارس برای آماده‌سازی فضای آموزشی و رفع مشکلات موجود تلاش کنند.

وی با اشاره به بازدید از دو مدرسه روستایی پنابندان و کلامسر افزود: این دو مدرسه از جمله مدارس کمتر برخوردار شهرستان هستند و امروز ضمن خداقوت به معلمان و عوامل آموزشی، پای صحبت دانش‌آموزان نشستیم و از نزدیک مسائل و مشکلات موجود را بررسی کردیم.

میراعلمی با قدردانی از همراهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان، گفت: یکی از اقدامات ارزشمند اداره اوقاف، مشاوره و هدایت واقفان برای مشارکت در امور خیر و حمایت از نظام آموزشی و تعلیم و تربیت است که می‌تواند زمینه‌ساز رفع بخشی از نیازهای مدارس باشد.

فرماندار سیاهکل ادامه داد: در جریان این بازدید، برخی مشکلات مدارس شناسایی شد و مقرر شد دهیاران برای رفع آنها همکاری لازم را داشته باشند. همچنین اداره اوقاف نیز برای کمک به برطرف کردن برخی نواقص و نیازهای موجود در این مدارس کمتر برخوردار اعلام آمادگی کرد.

میراعلمی با تأکید بر اهمیت توجه به مدارس روستایی تصریح کرد: مدارس شهری معمولاً از امکانات و ظرفیت‌های بیشتری برخوردار هستند، اما مدارس روستایی به دلیل شرایط خاص خود نیازمند توجه ویژه و حمایت بیشتری هستند.

وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با ارتقای امکانات مدارس روستایی، زمینه‌ای فراهم شود تا خانواده‌ها و اهالی روستاها با اطمینان بیشتری دانش‌آموزان خود را در همین مدارس ثبت‌نام کنند و از ظرفیت‌های آموزشی موجود در روستا بهره ببرند.

فرماندار سیاهکل در پایان گفت: هدف از این بازدیدها، علاوه بر خداقوت به معلمان و بررسی وضعیت مدارس، پیگیری مصوبات و بررسی میزان پیشرفت اقدامات انجام‌شده و همچنین شناسایی مشکلات جدید است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و خیران، این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.