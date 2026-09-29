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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

رفع مشکلات مدارس روستایی با همکاری دهیاران و خیران پیگیری می شود

رفع مشکلات مدارس روستایی با همکاری دهیاران و خیران پیگیری می شود

سیاهکل- فرماندار سیاهکل با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مدارس روستایی و کمتر برخوردار گفت: دهیاران و دستگاه‌های متولی باید برای رفع مشکلات این مدارس در آغاز سال تحصیلی پای کار باشند.

سیده زهرا میراعلمی در حاشیه بازدید از مدارس روستایی شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی و تأکیدات مطرح‌شده در شورای آموزش و پرورش شهرستان، اظهار کرد: در آغاز سال تحصیلی، به بخشداران تأکید شد با بازدید از مدارس و همراهی دهیاران، در کنار مدیران مدارس برای آماده‌سازی فضای آموزشی و رفع مشکلات موجود تلاش کنند.

وی با اشاره به بازدید از دو مدرسه روستایی پنابندان و کلامسر افزود: این دو مدرسه از جمله مدارس کمتر برخوردار شهرستان هستند و امروز ضمن خداقوت به معلمان و عوامل آموزشی، پای صحبت دانش‌آموزان نشستیم و از نزدیک مسائل و مشکلات موجود را بررسی کردیم.

میراعلمی با قدردانی از همراهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان، گفت: یکی از اقدامات ارزشمند اداره اوقاف، مشاوره و هدایت واقفان برای مشارکت در امور خیر و حمایت از نظام آموزشی و تعلیم و تربیت است که می‌تواند زمینه‌ساز رفع بخشی از نیازهای مدارس باشد.

فرماندار سیاهکل ادامه داد: در جریان این بازدید، برخی مشکلات مدارس شناسایی شد و مقرر شد دهیاران برای رفع آنها همکاری لازم را داشته باشند. همچنین اداره اوقاف نیز برای کمک به برطرف کردن برخی نواقص و نیازهای موجود در این مدارس کمتر برخوردار اعلام آمادگی کرد.

میراعلمی با تأکید بر اهمیت توجه به مدارس روستایی تصریح کرد: مدارس شهری معمولاً از امکانات و ظرفیت‌های بیشتری برخوردار هستند، اما مدارس روستایی به دلیل شرایط خاص خود نیازمند توجه ویژه و حمایت بیشتری هستند.

وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با ارتقای امکانات مدارس روستایی، زمینه‌ای فراهم شود تا خانواده‌ها و اهالی روستاها با اطمینان بیشتری دانش‌آموزان خود را در همین مدارس ثبت‌نام کنند و از ظرفیت‌های آموزشی موجود در روستا بهره ببرند.

فرماندار سیاهکل در پایان گفت: هدف از این بازدیدها، علاوه بر خداقوت به معلمان و بررسی وضعیت مدارس، پیگیری مصوبات و بررسی میزان پیشرفت اقدامات انجام‌شده و همچنین شناسایی مشکلات جدید است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و خیران، این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

کد مطلب 6962554

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