جدیدترین آمار شهدا و مجروحان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر یک شهید و ۱۳ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار شهدای نوار غزه از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ به هزار و ۴۲۲ نفر و شمار مجروحان به چهار هزار و ۹۹۶ نفر رسیده است. همچنین پیکر ۸۳۴ شهید نیز در این مدت از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ تاکنون به ۷۴ هزار و ۲۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۱۱۱ نفر افزایش یافته است.