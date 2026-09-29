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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

دهقان: سازمان بی‌انگیزه و فاقد تعلق به اهداف بزرگ خود نمی‌رسد

دهقان: سازمان بی‌انگیزه و فاقد تعلق به اهداف بزرگ خود نمی‌رسد

رئیس بنیاد باید مستضعفان گفت: سازمانی که صرفاً اداره شود اما انگیزه، نشاط، مسئولیت‌پذیری و تعلق در آن وجود نداشته باشد، نمی‌تواند به اهداف بزرگ خود دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار و فرهنگ سازمانی گفت: ترکیب جمعیتی، سبک زندگی، فناوری، اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه به طور مداوم در حال تغییر است و سازمان‌ها نیز باید متناسب با این تحولات، خود را بازآفرینی کنند؛ هرچه توان سازگاری و یادگیری یک سازمان بیشتر باشد، آن سازمان مسیر رشد و تحول را آسان‌تر طی خواهد کرد.

وی افزود: تغییر، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است و جامعه‌ همواره در حال تغییر خواهد بود؛ البته مسئله اصلی، خود تغییر نیست، بلکه توانایی افراد و سازمان‌ها برای سازگار شدن با محیط و یادگیری مستمر است.

دهقان با اشاره به درس‌های مدیریتی دوران دفاع مقدس بیان کرد: دفاع مقدس یکی از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ ملت ایران بود که علاوه بر مقاومت در برابر تجاوز بیگانه، زمینه‌ساز شکل‌گیری و تحکیم بسیاری از بنیان‌های مدیریتی کشور شد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین درس‌های آن دوران برای مدیران، توجه به استعدادها، حمایت از نوآوری و به رسمیت شناختن افراد نوآور و ریسک‌پذیر است. اگر فرهنگ سازمانی از اقدام، تجربه و نوآوری حمایت کند، استعدادهای انسانی می‌توانند به شکلی چشمگیر شکوفا شوند.

دهقان با بیان اینکه فرهنگ قوی، سازمان قوی ایجاد می‌کند، گفت: فرهنگ حاکم بر یک مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ در کوتاه‌ترین زمان و با بیشترین بهره‌وری باشد.

وی با اشاره به شکاف میان آرمان‌ها و دستاوردها اظهار کرد: در بسیاری از سازمان‌ها میان آنچه می‌خواهیم به آن برسیم و آنچه در عمل به دست آورده‌ایم، فاصله وجود دارد. برای عبور از این شکاف باید تصویری روشن و امیدبخش از آینده داشته باشیم؛ زیرا بدون یک آرمان مشترک، فعالیت سازمانی به مجموعه‌ای از اقدامات روزمره و فاقد جهت تبدیل می‌شود.

رئیس بنیاد مستضعفان تأکید کرد: هر سازمان باید مأموریت و وجه تمایز مشخصی داشته باشد. اگر مجموعه‌های مختلف قرار باشد دقیقاً یک کار مشابه انجام دهند، فلسفه وجودی و تفاوت آنها زیر سؤال می‌رود. سازمان باید بداند چه ارزش متمایزی برای جامعه ایجاد می‌کند.

وی با انتقاد از نگاه صرفاً عددی به ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، گفت: کارآمدی را نباید فقط با چند درصد افزایش شاخص‌ها و تیک زدن برنامه‌ها سنجید. سازمان به حیات و روح نیاز دارد و نباید صرفاً به مجموعه‌ای از فرایندها، ساختارها و اعداد تبدیل شود. باید سازمان را زنده کنیم و به آن روح بدهیم. سازمانی که صرفاً اداره شود اما انگیزه، نشاط، مسئولیت‌پذیری و تعلق در آن وجود نداشته باشد، نمی‌تواند به اهداف بزرگ خود دست پیدا کند.

دهقان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جامعه هدف اظهار کرد: هرگاه جامعه هدف را صرفاً مشتری تلقی کنیم، رابطه سازمان با مردم ممکن است به رابطه عرضه‌کننده و دریافت‌کننده خدمت تقلیل پیدا کند؛ در حالی که هدف اصلی سازمان‌های مأموریت‌محور باید حل مسئله و ارائه خدمت واقعی باشد.

وی منابع انسانی را یکی از ارکان اصلی تحول سازمانی دانست و گفت: باید فرهنگی در سازمان شکل بگیرد که وفاداری، تعهد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در آن ارزش باشد و کارکنان نیز برای مواجهه با شرایط جدید، توانمند و آماده باشند.

رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر انسان‌محور شدن سازمان‌ها اظهار کرد: انسان نباید صرفاً یک عدد در ساختار سازمانی باشد. تصمیم‌های مدیریتی که بر زندگی و آینده کارکنان اثر می‌گذارد باید با دقت، انصاف، کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری اتخاذ شود.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام جبران خدمت تأکید کرد و گفت: پرداخت‌ها باید متناسب با عملکرد و میزان اثری باشد که افراد در افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش و بهبود شرایط سازمان دارند. صرف عنوان، مدرک یا جایگاه سازمانی نباید مبنای مطالبه بیشتر قرار گیرد.

دهقان کاهش لایه‌های مدیریتی و حرکت به سمت چابک‌سازی واقعی را ضروری دانست و افزود: هر جایگاه مدیریتی باید ارزش مشخصی برای سازمان ایجاد کند و نباید ساختارهای مدیریتی صرفاً برای حفظ سمت‌ها و جایگاه‌ها گسترش پیدا کنند.

وی عادت‌های فردی و سازمانی و فرایندهای زائد را از موانع اصلی نوآوری دانست و گفت: باید دائماً بررسی کنیم که آیا فرایندهای موجود همچنان ضروری هستند یا می‌توان آنها را حذف، ساده یا اصلاح کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان خاطرنشان کرد: مسیر تحول سازمانی، حرکت از ساختارهای ایستا و فرایندمحور به سمت سازمانی پویا، یادگیرنده، انسان‌محور و مأموریت‌گراست؛ سازمانی که هر یک از اعضای آن فراتر از وظایف روزمره خود برای حل مسائل و تحقق آرمان مشترک تلاش کند.

کد مطلب 6962537
زهره آقاجانی

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