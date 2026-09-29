به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار و فرهنگ سازمانی گفت: ترکیب جمعیتی، سبک زندگی، فناوری، اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه به طور مداوم در حال تغییر است و سازمانها نیز باید متناسب با این تحولات، خود را بازآفرینی کنند؛ هرچه توان سازگاری و یادگیری یک سازمان بیشتر باشد، آن سازمان مسیر رشد و تحول را آسانتر طی خواهد کرد.
وی افزود: تغییر، امری طبیعی و اجتنابناپذیر است و جامعه همواره در حال تغییر خواهد بود؛ البته مسئله اصلی، خود تغییر نیست، بلکه توانایی افراد و سازمانها برای سازگار شدن با محیط و یادگیری مستمر است.
دهقان با اشاره به درسهای مدیریتی دوران دفاع مقدس بیان کرد: دفاع مقدس یکی از درخشانترین مقاطع تاریخ ملت ایران بود که علاوه بر مقاومت در برابر تجاوز بیگانه، زمینهساز شکلگیری و تحکیم بسیاری از بنیانهای مدیریتی کشور شد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین درسهای آن دوران برای مدیران، توجه به استعدادها، حمایت از نوآوری و به رسمیت شناختن افراد نوآور و ریسکپذیر است. اگر فرهنگ سازمانی از اقدام، تجربه و نوآوری حمایت کند، استعدادهای انسانی میتوانند به شکلی چشمگیر شکوفا شوند.
دهقان با بیان اینکه فرهنگ قوی، سازمان قوی ایجاد میکند، گفت: فرهنگ حاکم بر یک مجموعه میتواند زمینهساز موفقیتهای بزرگ در کوتاهترین زمان و با بیشترین بهرهوری باشد.
وی با اشاره به شکاف میان آرمانها و دستاوردها اظهار کرد: در بسیاری از سازمانها میان آنچه میخواهیم به آن برسیم و آنچه در عمل به دست آوردهایم، فاصله وجود دارد. برای عبور از این شکاف باید تصویری روشن و امیدبخش از آینده داشته باشیم؛ زیرا بدون یک آرمان مشترک، فعالیت سازمانی به مجموعهای از اقدامات روزمره و فاقد جهت تبدیل میشود.
رئیس بنیاد مستضعفان تأکید کرد: هر سازمان باید مأموریت و وجه تمایز مشخصی داشته باشد. اگر مجموعههای مختلف قرار باشد دقیقاً یک کار مشابه انجام دهند، فلسفه وجودی و تفاوت آنها زیر سؤال میرود. سازمان باید بداند چه ارزش متمایزی برای جامعه ایجاد میکند.
وی با انتقاد از نگاه صرفاً عددی به ارزیابی عملکرد سازمانها، گفت: کارآمدی را نباید فقط با چند درصد افزایش شاخصها و تیک زدن برنامهها سنجید. سازمان به حیات و روح نیاز دارد و نباید صرفاً به مجموعهای از فرایندها، ساختارها و اعداد تبدیل شود. باید سازمان را زنده کنیم و به آن روح بدهیم. سازمانی که صرفاً اداره شود اما انگیزه، نشاط، مسئولیتپذیری و تعلق در آن وجود نداشته باشد، نمیتواند به اهداف بزرگ خود دست پیدا کند.
دهقان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جامعه هدف اظهار کرد: هرگاه جامعه هدف را صرفاً مشتری تلقی کنیم، رابطه سازمان با مردم ممکن است به رابطه عرضهکننده و دریافتکننده خدمت تقلیل پیدا کند؛ در حالی که هدف اصلی سازمانهای مأموریتمحور باید حل مسئله و ارائه خدمت واقعی باشد.
وی منابع انسانی را یکی از ارکان اصلی تحول سازمانی دانست و گفت: باید فرهنگی در سازمان شکل بگیرد که وفاداری، تعهد، مسئولیتپذیری و پاسخگویی در آن ارزش باشد و کارکنان نیز برای مواجهه با شرایط جدید، توانمند و آماده باشند.
رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر انسانمحور شدن سازمانها اظهار کرد: انسان نباید صرفاً یک عدد در ساختار سازمانی باشد. تصمیمهای مدیریتی که بر زندگی و آینده کارکنان اثر میگذارد باید با دقت، انصاف، کرامت انسانی و مسئولیتپذیری اتخاذ شود.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام جبران خدمت تأکید کرد و گفت: پرداختها باید متناسب با عملکرد و میزان اثری باشد که افراد در افزایش بهرهوری، ایجاد ارزش و بهبود شرایط سازمان دارند. صرف عنوان، مدرک یا جایگاه سازمانی نباید مبنای مطالبه بیشتر قرار گیرد.
دهقان کاهش لایههای مدیریتی و حرکت به سمت چابکسازی واقعی را ضروری دانست و افزود: هر جایگاه مدیریتی باید ارزش مشخصی برای سازمان ایجاد کند و نباید ساختارهای مدیریتی صرفاً برای حفظ سمتها و جایگاهها گسترش پیدا کنند.
وی عادتهای فردی و سازمانی و فرایندهای زائد را از موانع اصلی نوآوری دانست و گفت: باید دائماً بررسی کنیم که آیا فرایندهای موجود همچنان ضروری هستند یا میتوان آنها را حذف، ساده یا اصلاح کرد.
رئیس بنیاد مستضعفان در پایان خاطرنشان کرد: مسیر تحول سازمانی، حرکت از ساختارهای ایستا و فرایندمحور به سمت سازمانی پویا، یادگیرنده، انسانمحور و مأموریتگراست؛ سازمانی که هر یک از اعضای آن فراتر از وظایف روزمره خود برای حل مسائل و تحقق آرمان مشترک تلاش کند.
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