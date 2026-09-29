ارائه کارنامه مهارتی و فرهنگی به دانشجویان از مهر امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ایمانیخوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، امروز در نشست خبری که به مناسبت آغاز سال تحصیلی برگزار شد، با اشاره به سابقه ۳۳ ساله این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه علم و فرهنگ چند ویژگی دارد که فلسفه وجودی آن را بهتر نشان میدهد. این دانشگاه وابسته به نهاد جهاد دانشگاهی است و به عنوان یک دانشگاه کارآفرین شناخته میشود؛ به همین دلیل فارغالتحصیلان آن فاصله کمتری برای رسیدن به اشتغال دارند.
وی افزود: چون دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی است، از تمام ظرفیتهای جهاد برای رشد دانشجویان استفاده میشود.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ ادامه داد: از دیگر مزایای این دانشگاه، ارتباط با پژوهشگاههای بزرگ کشور است. طی تفاهمنامههایی که با پژوهشگاهها داریم، رشتههای مشترکی در حوزه سلولی و مولکولی ارائه میشود و هر سال رتبههای زیر ۱۰ کنکور کارشناسی ارشد و دکتری، دانشگاه ما را انتخاب میکنند.
ایمانیخوشخو گفت: دانشجویانی که وارد دانشگاه میشوند، بخش عمده فعالیت خود را در پژوهشگاه رویان انجام میدهند و در سال دوم نیز استقبال زیادی از آنها میشود. رتبههای بالای کنکور، دانشگاه علم و فرهنگ را انتخاب میکنند و فارغالتحصیلان دانشگاه نیز در بهترین دانشگاهها پذیرش میشوند.
وی با اشاره به حضور دانشمندان یکدهم درصد در دانشگاه اظهار کرد: از پژوهش دانشجویی استقبال و حمایت میکنیم و نشریات معتبری نیز در دانشگاه فعال هستند. آزمایشگاههای دانشگاه در شبکه آزمایشگاههای کشور قرار دارند که این موضوع نشاندهنده جایگاه دانشگاه است.
ارائه کارنامه مهارتی به دانشجویان
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به برنامه جدید این دانشگاه گفت: ما برای اولین بار در کشور، علاوه بر کارنامه آموزشی، دو کارنامه دیگر نیز به دانشجویان ارائه میدهیم. نخستین مورد، کارنامه مهارتی است که از مهرماه آغاز میشود و مهارتهایی را که دانشجو در دانشگاه کسب کرده و مورد پذیرش قرار گرفته است، به وی ارائه میکند.
وی افزود: امروزه مهارت بسیار ارزشمند محسوب میشود. فارغالتحصیل بیکار نباید وجود داشته باشد؛ البته یکی از دلایل بیکاری این است که تعداد فارغالتحصیلان با نیاز جامعه همگون نیست. تلاش ما این است که با ارائه کارنامه مهارتی، تأیید کنیم دانشجوی ما چه مهارتهایی دارد. به همین دلیل عنوان میکنم که فارغالتحصیلان ما بیکار نمیمانند.
ایمانیخوشخو با اشاره به فعالیت دانشجویان در تشکلهای دانشگاهی گفت: نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ نفر در شوراها، انجمنها و کانونهای دانشگاه حضور دارند و در این مجموعهها کار تیمی را فرا میگیرند، سواد دیجیتال میآموزند و یادگیریهای عملی خود را که در کارنامه مهارتی نیز ثبت میشود، کسب میکنند.
وی ادامه داد: دومین کارنامهای که به دانشجویان ارائه میشود، کارنامه فرهنگی است.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با یادآوری و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب به موضوع کرسیهای آزاداندیشی اشاره کرد که رهبر شهید دراین خصوص تاکید داشتند و گفت: کرسیهای آزاداندیشی موجب بالارفتن فهم سیاسی دانشجو میشود، یکی از ب نامه های فرهنگی است حضور دانشجو در اینکرسی ها در کارنامه فرهنگی وی ثبت می شود.
فعالیت دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی و جذب دانشجوی بینالمللی
ایمانیخوشخو با اشاره به جایگاه دانشگاه علم و فرهنگ اظهار کرد: دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان دانشگاه برتر معرفی میشود. ما در میان دانشگاههای غیردولتی رتبه اول را داریم، همچنین هفت نشریه تخصصی در دانشگاه فعال است.
وی افزود: نزدیک به هشت رشته در حوزه هوش مصنوعی و کامپیوتر از مقطع کارشناسی تا دکتری داریم و دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر به زودی افتتاح میشود.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به فعالیتهای بینالمللی این دانشگاه گفت: ۶۰۰ دانشجوی بینالمللی داریم و با ترکیه و چند کشور دیگر تفاهمنامههایی منعقد کردهایم.
وی همچنین گفت: کانون نمایش دانشگاه علم و فرهنگ در جشنواره حرکت رتبه اول را کسب کرد و انجمن علمی شهرسازی دانشگاه نیز رتبه برتر کشور را به دست آورد. ۹۹ انجمن هنری و فرهنگی در دانشگاه فعالیت دارند و مرکز مشاوره دانشگاه نیز در میان همه دانشگاهها در مشهد رتبه اول را کسب کرد.
فعالیت ۲۰۰ شرکت در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
ایمانیخوشخو در ادامه با اشاره به پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی اظهار کرد: یکی از کارهایی که جهاد دانشگاهی همیشه پیگیر آن بوده، دنبال کردن کارهای نشدنی است. این سؤال مطرح بود که چرا بخش فرهنگ برخلاف ظرفیتهای کشور ما، بخش مولد نیست و بیشتر پولبگیر است. برای کمک به این طرح از ظرفیت پارک استفاده کردیم و نخستین پارک فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی راهاندازی شد.
وی افزود: در حال حاضر ۲۰۰ شرکت در این پارک فعال هستند.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ ادامه داد: آمار دو سال قبل شرکت های این پارک نشان میدهد ۱۵ همت درآمد داشتهاند. در حال حاضر نیز نزدیک به پنج هزار متر فضا به آن اختصاص داده و از این مجموعهها حمایت میکنیم و معافیتهای مالیاتی نیز دارند.
وی با اشاره به رویدادهای برگزارشده در این پارک گفت: سومین دوره جایزه تعالی گردشگری برگزار میشود. در حوزه گردشگری نیز رویدادی را در پارک راهاندازی کردهایم که سومین دوره آن هفته آینده، سهشنبه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار میشود. ۳۲ مجموعه در این رویداد شناسایی و حائز رتبه برتر شدهاند.
ایمانیخوشخو افزود: مراسم کسبوکارهای خلاق حامی بانوان نیز امروز بعد از ظهر برگزار میشود و این کسبوکارها تشویق و حمایت خواهند شد. همچنین رویداد صنایع خلاق «مانوین» ۲۱ مهرماه در اصفهان برگزار میشود و پارک و شرکت ما نقش بزرگی در این رویداد دارند.
وی گفت: جشنواره صنایع خلاق توسط وزارت علوم و با محوریت دانشگاه برگزار میشود.
۱۰ هزار دانشجو در ۱۰۶ رشته تحصیلی
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در پایان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار دانشجو در ۱۰۶ رشته از مقطع کارشناسی تا دکتری داریم و ۸۰۰ عضو هیئت علمی با دانشگاه همکاری میکنند.
وی افزود: در حوزه آموزش جوانان، سهمی که بر دوش همگان است باید برداشته شود.
وی با اشاره به شهریه دانشگاه علم و فرهنگنیز گفت: افزایش شهریه ما کمتر از تورم است تا بتوانیم نقشآفرینی داشته و مثمرثمر باشیم.
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