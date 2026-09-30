اجاره ویلا در شمال؛ ۳ اقامتگاه جدید کمیاب جاباما در شمال

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفر به شمال همیشه بوی طراوت و رهایی می‌دهد؛ اما کیفیت اقامتگاهی که انتخاب می‌کنید، تعیین‌کننده اصلی تفاوت میان یک سفر خسته‌کننده و تجربه‌ای به‌یادماندنی است. پیدا کردن سرپناهی خاص و تمام‌عیار در روزهای شلوغ سفر کار ساده‌ای نیست، مخصوصا زمانی که اولویت شما رسیدن به آرامشی خالص در دل طبیعت باشد. جاباما در جست‌وجوی خود برای تجربه‌هایی ناب، اقامتگاه‌هایی کمیاب را پیدا کرده است که مرزهای میزبانی را جابه‌جا کرده‌اند و لحظاتی تکرارنشدنی را برای شما رقم می‌زنند. پس اگر قصد دارید اقامتی متفاوت را در دل دنج‌ترین نقاط شمال تجربه کنید، همراه ما باشید تا سه اقامتگاه کمیاب و کم‌نظیر جاباما را با هم بررسی کنیم.

مجموعه اقامتی میار؛ اوج لوکس‌پسندی در ارتفاعات کلاردشت

مجموعه اقامتی میار کلاردشت با نگاهی هوشمندانه به نیازهای متفاوت مسافران، دو ویلای مجزا در مناطق چشم‌نواز لاهو و خردپیر را تدارک دیده است. رویکرد این مجموعه فراتر از ارائه یک اقامتگاه ساده است. آن‌ها با تفکیک دقیق فضاها، حق انتخاب را به شما می‌دهند تا دقیقا در محیطی اقامت کنید که با حال‌وهوای سفر شما هم‌خوانی دارد.

ویلای چوبی لاهو؛ خلوت‌گاهی برای آرامش ناب

اگر به دنبال فرار از هیاهو و غرق شدن در سکوت جنگل هستید، ویلا دوخوابه چوبی ۲۰۰ متری لاهو بهترین انتخاب برایتان خواهد بود. در این ویلا همه‌ چیز از گرمای دلنشین چوب در دکوراسیون تا لذت شنا در استخر آبگرم روباز و بازی‌های دوستانه با میز پینگ‌پنگ برای یک استراحت باکیفیت طراحی شده است. این اقامتگاه با حساسیت زیادی برای گروه‌های کوچک و خانواده‌هایی که به دنبال حریم خصوصی هستند، آماده‌سازی و نظافت شده تا خیالتان از بابت رفاه و بهداشت آن کاملا راحت باشد.

ویلای دوبلکس خردپیر؛ فضایی برای یک دورهمی با شکوه

این ویلای سه خوابه ۳۵۰ متری دوبلکس، انتخابی تمام‌عیار برای زمانی است که جمعتان بزرگ‌تر باشد و به فکر برگزاری یک دورهمی یا جشنی خاطره‌انگیز باشید. این ویلا با چشم‌انداز خیره‌کننده‌ کوه و جنگل، استخری بزرگ‌تر به همراه جکوزی دارد و با ظرفیت پایه ۶ نفر که تا ۱۶ نفر نیز قابل افزایش است، دستتان را برای دعوت از دوستان باز می‌گذارد.

به‌دلیل متراژ بیشتر، ظرفیت بالاتر، استخر بزرگ‌تر و وجود جکوزی، هزینه اقامت در ویلای خردپیر بیشتر از لاهو است. البته تعرفه نهایی هر دو ویلا با توجه به تاریخ سفر و تعداد مهمانان تغییر می‌کند؛ بنابراین بهتر است پیش از رزرو نهایی، این موارد را در وب‌سایت جاباما چک کنید.

مجموعه کلبه‌های بیج باغ رشت؛ دو تجربه دنج در آغوش طبیعت گیلان

اگر در سفر به گیلان به‌دنبال فضایی آرام و دور از هیاهوی شهر هستید، مجموعه بیج‌باغ در روستای بیج رشت می‌تواند انتخابی دلنشین باشد. قرارگیری در فضایی سرسبز و دسترسی آسفالت، حال‌وهوای روستایی را با دسترسی آسان به شهر همراه کرده است. این مجموعه برای جمع‌های صمیمی دو تا چهار نفره، دو سبک اقامتی متفاوت دارد:

کلبه سوئیسی وایت؛ اقامتی مدرن برای لحظه‌های دونفره

این کلبه سوئیسی، تجربه‌ای از معماری مدرن و دنج در دل طبیعت است. این واحد، برای زوج‌ها و جمع‌های کوچک دوستانه مناسب است و حال‌وهوایی مدرن را با آرامش محیط روستایی همراه می‌کند. پس اگر دوست دارید در فضایی متفاوت استراحت کنید و از روزمرگی فاصله بگیرید، وایت می‌تواند انتخابی جذاب برایتان باشد. این کلبه همچنین با ظاهر خاص و مدرن خود، لوکیشنی جذاب برای ثبت لحظات و تجربه یک اقامت متفاوت در محیطی دنج محسوب می‌شود.

کلبه فلت بیج ‌باغ؛ تماشای باران از پشت سقف شیشه‌ای

کلبه فلت بیج ‌باغ، تمام تمرکز خود را بر غرق شدن در طبیعت بارانی شمال گذاشته است. ویژگی منحصربه‌فرد و ستاره این واحد، سقف شیشه‌ای آن است که امکان تماشای مستقیم آسمان و بارش باران‌های گیلان را از داخل فضای گرم و نرم کلبه فراهم می‌کند. محیط سرسبز مجموعه و فضای راحت کلبه، آن را به گزینه‌ای مناسب برای زوج‌ها و گروه‌های کوچک تبدیل می‌کند، مخصوصا اگر اقامتی آرام و نزدیک به طبیعت را ترجیح می‌دهید.

هزینه پایه اقامت در هر دو کلبه یکسان است؛ اما مبلغ نهایی با اضافه ‌شدن نفرات، مدت زمان اقامت و تاریخ سفر تغییر می‌کند.

هتل جنگلی میزبان سوادکوه؛ اقامتی آرام در نزدیکی طبیعت

هتل جنگلی میزبان در سوادکوه جنگلی با فضایی سرسبز و امکانات متنوع، برای سفرهایی با حال‌وهوای متفاوت مناسب است. این مجموعه، دو نوع اقامتگاه دارد که انتخاب آنها به تعداد هم‌سفران و سبک سفرتان وابسته است؛ از اقامتی جمع‌وجور برای سفرهای دونفره و جمع‌های کوچک تا فضایی جادارتر برای همراهی خانواده و دوستان.

واحد کابانا؛ همراهی دلنشین برای سفرهای کم‌جمعیت

اگر برای یک سفر دونفره یا همراهی یک دوست برنامه دارید، کابانا گزینه‌ای ایده‌آل در دل فضای جنگلی سوادکوه است. این واحد، برای مسافرانی مناسب است که بیشتر وقتشان را به گردش و طبیعت‌گردی می‌گذرانند و از محل اقامت، فضایی راحت برای استراحت می‌خواهند. صبحانه رایگان، یکی از مزیت‌های اقامت در این واحد است که کمک می‌کند روزتان را راحت‌تر آغاز کنید و برای برنامه‌های طبیعت‌گردی آماده شوید.

واحد دوبلکس؛ فضای جادارتر برای خاطره‌سازی کنار هم

برای سفرهای خانوادگی یا جمع‌های دوستانه تا پنج نفر، دوبلکس فضای بازتر و امکانات بیشتری دارد. چشم‌انداز جنگل و کوه، حال‌وهوای طبیعت‌گردی را به اقامتگاه می‌آورد و میز پینگ‌پنگ و فوتبال‌دستی کمک می‌کنند اوقات خوشی را کنار هم بگذرانید. آلاچیق و باربیکیو هم فضای مناسبی برای دورهمی در محوطه فراهم می‌کنند. پس اگر می‌خواهید در سفر، هم از طبیعت سوادکوه لذت ببرید و هم برای سرگرمی و دورهمی امکاناتی در دسترس داشته باشید، این واحد انتخاب مناسبی برای جمع شما خواهد بود.

هزینه اقامت در این واحد از کابانا بیشتر است؛ چراکه این اقامتگاه فضای جادارتری دارد و برای جمع‌های بزرگ‌تر تا پنج نفر، در نظر گرفته شده است. امکانات و فضای مناسب‌تر برای دورهمی نیز از عواملی است که در تفاوت نرخ این دو واحد نقش دارند.

کدام اقامتگاه شمال برای سفر شما مناسب‌تر است؟

انتخاب بهترین اقامتگاه، پیش از هر چیز به ترکیب همسفران و انتظاری که از کیفیت لحظاتتان دارید، برمی‌گردد. سفر به شمال برای هر کسی معنای متفاوتی دارد؛ برای یکی به معنای هیجان جمعی است و برای دیگری، پناهگاهی دنج برای فاصله گرفتن از دغدغه‌ها. برای اینکه انتخاب درستی داشته باشید، این سه پیشنهاد را با هدف سفرتان بسنجید:

اگر جمع بزرگی هستید یا قصد برگزاری یک دورهمی خاص را دارید: ویلای دوبلکس خردپیر در کلاردشت، بهترین انتخاب است. اینجا فضای کافی برای جمع‌های تا ۱۶ نفر دارد و با داشتن استخر بزرگ، جکوزی و امکاناتی که دست‌وپای شما را برای خوش‌گذرانی باز می‌گذارد، مناسب‌ترین گزینه برای خانواده‌های پرجمعیت یا گروه‌های دوستانه‌ای است.

اگر به دنبال آرامش، حال‌وهوای خاص و تجربه‌ای دنج هستید: کلبه‌های بیج ‌باغ رشت برای کسانی طراحی شده‌اند که دلشان برای آرامش روستا لک زده است. این مجموعه برای زوج‌ها یا جمع‌های تا چهار نفره که به معماری خاص، محیطی آرام برای عکاسی و لذت بردن از تماشای باران از سقف شیشه‌ای اهمیت می‌دهند، یک انتخاب منحصربه‌فرد است.

اگر رفاه هتل را ترجیح می‌دهید و نمی‌خواهید درگیر آشپزی یا نظافت شوید: در این صورت، هتل جنگلی میزبان سوادکوه بهترین گزینه برای شماست. اگر سبک سفرتان به این شکل است که دوست دارید روز را به گشت‌وگذار در جنگل بگذرانید و شب در فضایی امن و راحت، بدون دغدغه آشپزی استراحت نمایید، واحدهای این مجموعه با خدمات صبحانه و رستوران، خستگی را از تنتان در می‌آورند.

حال می‌توانید در جاباما اقامتگاه دلخواهتان را انتخاب و به صورت آنلاین رزرو کنید. سپس، با خیالی راحت راهی سفری متفاوت شوید.

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