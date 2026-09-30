به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی، سید علیرضا مرندی، با اشاره به اینکه فنون و فناوری‌های فرهنگی در بستر دیجیتال و فضای مجازی امروزه به مهم‌ترین منبع یادگیری، تفریح و کنشگری آنان بدل شده است، گفت: فناوری‌های فرهنگی و فضای مجازی امروزه ذهن و فکر مردم به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان ما را به گونه‌ای فزاینده به خود مشغول داشته و در صورت عدم واکاوی دقیق آن موضوع معنویت و اخلاق را با مخاطرات جدی در جامعه روبرو می‌کند.

رئیس دهمین همایش سلامت معنوی افزود: همانگونه که فنون و فناوری های فرهنگی می توانند به غنا و توسعه فرهنگی جوامع کمک کنند و پاسخ های خلاقانه به چالش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدهند، در عین حال می توانند به ضعف و افول فرهنگی جوامع و ایجاد چالش های جدید اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز منجر شوند.

بر اساس این گزارش، دهمین همایش سلامت معنوی اسلامی با موضوع سلامت معنوی اسلامی و فناوری‌های فرهنگی به اهتمام فرهنگستان علوم پزشکی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با امتیاز بازآموزی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.