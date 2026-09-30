آغاز مسابقات ورزشی بومی و محلی بانوان شاهد و ایثارگر استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مدیرکل ورزش و جوانان استان مسابقات ورزشی بومی و محلی ویژه بانوان خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان ایلام با هدف ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی آغاز شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام در آیین آغاز برگزاری مسابقات ورزشی بومی و محلی بانوان شاهد و ایثارگر استان ایلام، مسئولان ارشد ضمن تأکید بر نقش بی‌بدیل انقلاب اسلامی در احیای هویت ملی و دینی، ورزش را بستری برای ترویج فرهنگ ایثار و نشاط اجتماعی دانست.

تاج الدین صالحیان با اشاره به تفاوت بنیادین حکومت جمهوری اسلامی با رژیم‌های گذشته گفت: گرچه هویت ایرانی-اسلامی همواره در وجود ما بوده است، اما حکومت‌های گذشته به دلیل وابستگی، نتوانستند این روحیه را به فعلیت برسانند و در زمان تهاجم‌های تاریخی نظیر جنگ‌های جهانی اول و دوم، ناکام ماندند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با تجلیل از خانواده‌های شهدا تصریح کرد: خانواده‌های معظم شهدا با تقدیم عزیزترین دارایی خود، یعنی جانشان، قطعاتی جاودان و ماندگار در تاریخ ایران رقم زدند. امروز اگر در عرصه‌های مختلف ایستاده‌ایم، مرهون همین فرهنگ ایثار و هدایت‌های مقام معظم رهبری است.

حضور ۹۰ ورزشکار از سراسر استان در ۴ رشته ورزشی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام نیز اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور ۹۰ ورزشکار از سراسر استان در ۴ رشته ورزشی برگزار می‌شود.

محمد رحیمی ضمن تأکید بر اهمیت ورزش در میان جامعه ایثارگری، اظهار داشت: توجه به ورزش در بین خانواده‌های شهدا و ایثارگران نه تنها یک ضرورت برای حفظ سلامت جسمانی است، بلکه بستری مهم برای ارتقای روحیات فرهنگی و اجتماعی این قشر عزیز محسوب می‌شود.