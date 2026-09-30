به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار طلا امروز بار دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها بود و روند صعودی در این بازار ادامه پیدا کرد. طی روزهای گذشته، بسیاری از معامله‌گران منتظر اخبار و تحولات مرتبط با مجمع عمومی سازمان ملل بودند و امیدوار بودند حضور رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در نیویورک، زمینه‌ای برای آغاز یا ازسرگیری گفت وگوهای دیپلماتیک فراهم کند.

همین انتظار باعث شده بود بازار طلا و ارز تا حدودی در محدوده مشخصی نوسان کند و معامله‌گران با احتیاط بیشتری فعالیت داشته باشند. با این حال، شرایط در روزهای اخیر تغییر کرده و افزایش ریسک‌های سیاسی بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به بازارهای امن، از جمله طلا، جلب کرده است.

افزایش قیمت طلا در مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد

بر اساس قیمت‌های ثبت‌شده در بازار، نرخ انواع طلا نسبت به روز گذشته افزایش داشته است:

نوع طلا قیمت (تومان) میزان تغییر (تومان) گرم طلای ۱۸ عیار ۲۴,۸۴۰,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰ گرم طلای ۲۴ عیار ۳۳,۱۱۸,۰۰۰ ۵۸۳,۰۰۰ مثقال طلا ۱۰۷,۵۵۳,۰۰۰ ۱,۸۵۱,۰۰۰ اونس طلا ۴,۱۴۴ دلار ۲۵ دلار

پس از پایان نشست‌های سازمان ملل و بازگشت مسئولان، برخلاف برخی انتظارات، خبر مشخصی از پیشرفت مذاکرات منتشر نشد. در همین شرایط، برخی اظهارات سیاسی نیز باعث افزایش نگرانی‌ها در بازار شد.

اظهارات عباس عراقچی درباره آمادگی برای شرایط دشوار و همچنین صحبت‌های دونالد ترامپ درباره احتمال بازگشت تنش‌ها، از جمله عواملی بودند که نگاه معامله‌گران را نسبت به ریسک‌های سیاسی تغییر دادند. در چنین شرایطی، افزایش نگرانی نسبت به آینده مذاکرات و تحولات سیاسی می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا را افزایش دهد.

موج جدید افزایش قیمت ابتدا در بازار ارز و تتر مشاهده شد و پس از آن، اثر خود را در بازار طلا و سکه نیز نشان داد. هرچند بخشی از ریسک‌های سیاسی پیش‌تر در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اما کاهش امیدواری نسبت به ادامه گفتگوها باعث شد معامله‌گران بار دیگر وزن بیشتری برای ریسک‌های سیاسی در معاملات خود در نظر بگیرند.

حباب طلا چقدر است؟

یکی از موضوعات مهم برای خریداران و فعالان بازار طلا، تشخیص میزان حباب قیمتی است. برای محاسبه ارزش تقریبی ذاتی طلا و مقایسه آن با قیمت بازار، می‌توان از چند مرحله ساده استفاده کرد.

۱. محاسبه قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار

برای محاسبه ارزش هر گرم طلای ۲۴ عیار در بازار ایران، ابتدا باید قیمت جهانی هر اونس طلا را به ریال تبدیل کنیم. برای این کار، قیمت اونس جهانی در نرخ دلار ضرب شده و سپس بر وزن هر اونس طلا، یعنی حدود ۳۱.۱ گرم، تقسیم می‌شود.

قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار = (قیمت هر اونس طلا × نرخ دلار به ریال) ÷ ۳۱.۱

۲. محاسبه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار

طلای ۱۸ عیار دارای خلوص ۷۵ درصد است. بنابراین برای محاسبه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار، قیمت به‌دست‌آمده برای طلای ۲۴ عیار را در عدد ۰.۷۵ ضرب می‌کنیم.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار = قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار × ۰.۷۵

۳. محاسبه حباب قیمتی طلا

در نهایت، با مقایسه‌ قیمت واقعی (ذاتی) طلا با قیمت بازار، مقدار حباب مشخص می‌شود. برای این کار، قیمت بازار را بر قیمت محاسبه‌شده تقسیم کنید:

حباب طلا = (قیمت بازار هر گرم طلا ÷ قیمت واقعی هر گرم طلا) − ۱

حاصل این فرمول، عددی است که اگر مثبت باشد، نشان می‌دهد طلا گران‌تر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود (حباب مثبت) و اگر منفی باشد، طلا ارزان‌تر از ارزش ذاتی‌اش است (حباب منفی).

برگرفته از ۲۴nevis

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