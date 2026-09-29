شمار تلفات فوک‌ خزری در سواحل مازندران به ۳۲ قلاده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله اسماعیلی بعدازظهر سه‌شنبه با اشاره به بررسی موارد مکشوفه اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست پس از حضور در محل و بررسی شرایط لاشه‌ها، با توجه به گذشت زمان قابل توجه از زمان تلف شدن، با فساد پیشرفته لاشه‌ها مواجه شدند.

وی افزود: به دلیل وضعیت فیزیکی لاشه‌های کشف‌شده، امکان انجام کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی وجود نداشت و از این رو عملیات دفن بهداشتی آنها با رعایت پروتکل‌های مربوط و تحت نظارت کارشناسان انجام شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران هدف از دفن بهداشتی لاشه‌ها را جلوگیری از ایجاد آلودگی احتمالی در محیط عنوان کرد.

پایش سواحل مازندران برای شناسایی تلفات فوک خزری ادامه دارد

اسماعیلی با اشاره به حساسیت وضعیت فوک خزری به عنوان یکی از گونه‌های ارزشمند دریای خزر، بر تداوم پایش سواحل استان تأکید کرد و گفت: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در سراسر سواحل مازندران فعال است و موارد احتمالی را رصد می‌کند.

وی از شهروندان و صیادان خواست در صورت مشاهده لاشه فوک یا موارد مشابه، از جابه‌جایی آن خودداری کرده و موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به محیط زیست اطلاع دهند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند موارد مشاهده‌شده را از طریق سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست گزارش کنند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.