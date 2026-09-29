گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر سه شنبه در نشست بررسی طرح محله‌محوری در گلمغان اردبیل گفت: با تکیه بر ظرفیت‌های محلات، نقاط قوت و ضعف هر منطقه باید دقیق ارزیابی و شناسایی شود.

وی با اشاره به تشکیل ۲۰۰ تیم محله‌محور در استان، خواستار شناسایی و تدوین مسائل محلات با مشارکت ساکنان شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان تفاوت محلات در ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، افزود: آموزش، اقدامات تسهیل‌گرانه و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی باید متناسب با قابلیت‌ها و نیازهای هر محله طراحی و اجرا شود.

امامی نقش تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد را به‌عنوان حلقه واسط در تسهیل‌گری مهم دانست و گفت: با شناخت جامع و جمع‌آوری اطلاعات دقیق از وضعیت بهداشتی و زیرساختی محلات، مناطق مستعد آسیب شناسایی و با برنامه‌های زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی حمایت شوند.

وی با تأکید بر اینکه مردم محور اصلی توسعه محلات خود هستند، بر ضرورت افزایش آگاهی و توانمندسازی ساکنان برای مشارکت مؤثر در پیشرفت و بهبود محلات تأکید کرد.