گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر سه شنبه در نشست بررسی طرح محلهمحوری در گلمغان اردبیل گفت: با تکیه بر ظرفیتهای محلات، نقاط قوت و ضعف هر منطقه باید دقیق ارزیابی و شناسایی شود.
وی با اشاره به تشکیل ۲۰۰ تیم محلهمحور در استان، خواستار شناسایی و تدوین مسائل محلات با مشارکت ساکنان شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان تفاوت محلات در ظرفیتها و توانمندیها، افزود: آموزش، اقدامات تسهیلگرانه و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی باید متناسب با قابلیتها و نیازهای هر محله طراحی و اجرا شود.
امامی نقش تشکلها و سازمانهای مردمنهاد را بهعنوان حلقه واسط در تسهیلگری مهم دانست و گفت: با شناخت جامع و جمعآوری اطلاعات دقیق از وضعیت بهداشتی و زیرساختی محلات، مناطق مستعد آسیب شناسایی و با برنامههای زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی حمایت شوند.
وی با تأکید بر اینکه مردم محور اصلی توسعه محلات خود هستند، بر ضرورت افزایش آگاهی و توانمندسازی ساکنان برای مشارکت مؤثر در پیشرفت و بهبود محلات تأکید کرد.
نظر شما